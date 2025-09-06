Kỳ lạ chiếc máy ảnh nhẹ bằng cây bút bi

Recollo là máy ảnh kỹ thuật số mini chỉ nặng 18 g, nhỏ gọn trong lòng bàn tay nhưng vẫn hỗ trợ quay video Full HD, ghi âm và nhiều hiệu ứng màu khác nhau.

Máy ảnh kỹ thuật số mini Recollo chỉ nặng 18 g. Ảnh: Recollo.

Recollo là mẫu máy ảnh kỹ thuật số siêu nhỏ gọn, chỉ nặng 18 g và có thể dễ dàng đặt gọn trong lòng bàn tay. Dù kích thước hạn chế, thiết bị vẫn được trang bị nhiều tính năng cơ bản phục vụ nhu cầu chụp ảnh, quay phim và ghi âm di động.

Theo thông số công bố, Recollo sử dụng cảm biến CMOS độ phân giải 1 MP, hỗ trợ 5 hiệu ứng màu gồm đỏ, xanh lục, xanh lam, nâu đỏ và đơn sắc. Máy có thể chụp ảnh tĩnh với độ phân giải 1.920 x 1.080 pixel (96 dpi) và quay video Full HD 1.920 x 1.080 pixel ở tốc độ 30 khung hình/giây. Các hiệu ứng màu có thể áp dụng cho cả ảnh và video.

Thiết bị được trang bị màn hình LCD 0,96 inch (độ phân giải 80 x 160 pixel) giúp người dùng kiểm tra và xem lại nội dung sau khi ghi hình. Ngoài ra, máy còn hỗ trợ chức năng ghi âm định dạng WAV, phù hợp để lưu lại các ghi chú nhanh.

Recollo được trang bị ống kính liền, khẩu độ F2.4, hỗ trợ khoảng cách chụp từ 30 cm, tốc độ màn trập 1/100 - 1/60 giây và độ nhạy sáng ISO tự động 100 - 400. Máy được tích hợp đèn flash LED với tầm chiếu sáng hiệu quả khoảng 1,5 m.

Về lưu trữ, sản phẩm sử dụng thẻ microSD tối đa 128 GB, đi kèm sẵn một thẻ nhớ 4 GB dùng thử. Dữ liệu có thể truyền sang máy tính hoặc điện thoại Android thông qua cổng USB Type-C.

Thiết bị được pin lithium polymer dung lượng 200 mA. Theo nhà sản xuất, máy có thể quay video liên tục khoảng 70 phút sau mỗi lần sạc đầy, với thời gian sạc khoảng 1,5 giờ. Kích thước tổng thể của Recollo là 42,4 x 28,7 x 28,5 mm, trọng lượng chỉ khoảng 18 g. Bộ sản phẩm đi kèm sách hướng dẫn, dây đeo, móc khóa, bộ chuyển đổi USB-C và thẻ nhớ microSD dung lượng 4 GB.

Với thiết kế nhỏ gọn và nhiều tính năng cơ bản, Recollo hướng đến nhóm người dùng cần một thiết bị chụp ảnh và quay phim đơn giản, dễ mang theo bên mình, thay thế cho máy ảnh hoặc điện thoại trong những tình huống di chuyển.