Kỳ Duyên lên tiếng

Mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Minh Triệu một lần nữa gây bàn tán. Cả hai từng vướng tin hẹn hò rồi dừng hợp tác từ đầu năm 2024.

Sau những bàn luận liên quan đến chuyện tình cảm với người yêu cũ, Kỳ Duyên mới đây lên tiếng. Cô cho biết xưa giờ không thích nhắc tới những người không liên quan và cũng không thích những người không liên quan nhắc tới cô. Nên trong mọi trường hợp, cô luôn cố gắng né tránh để tránh phiền hà rắc rối.

Trong một chương trình mới đây, MC đặt câu hỏi liên quan tới người yêu cũ. Theo Kỳ Duyên, cô thấy từ đó khá nhạy cảm nên đã cố tình đổi thành từ khác. Thế nhưng, câu trả lời phỏng vấn "vẫn không tránh khỏi những ồn ào từ ai đó".

Kỳ Duyên phản hồi về những ồn ào gần đây. Ảnh: FBNV.

"Mình tâm sự những dòng này hy vọng từ nay về sau, những người thương mình hoặc không thương mình đừng nhắc tới nữa nhé. Nếu ai đó có chủ ý ‘kiến tạo’ hoặc ‘tạo điều kiện’ để điều này tiếp tục diễn ra thì dừng lại ngay đi, không hay ho đâu ạ", Kỳ Duyên viết.

Hoa hậu không nhắc đích danh ai nhưng chia sẻ của cô được đồn đoán là nhắm tới Minh Triệu. Mối quan hệ của 2 người một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán.

Trong một game show mới đây, Kỳ Duyên chia sẻ trong lúc nóng giận từng đập tay vào tường để tránh làm người yêu cũ bị thương. Hoa hậu không nhắc đích danh người yêu cũ là ai, song động thái này gây bàn tán trên mạng xã hội. Trong đó, một số tài khoản mạng lại nhắc tên Minh Triệu, bởi trước đây họ vướng tin hẹn hò.

Sau đó, Minh Triệu viết trong kênh thông báo cá nhân: “Thôi cho xin, không có ai động tay vô tường vì tôi hết mấy bạn ơi. Tự bình luận, rồi tự đồn đoán, thất đức nha. Suốt ngày cứ gửi link vớ vẩn, trẻ trâu. Rảnh lắm sao trời”.

Cô tiếp tục: “Tôi thấy nó ảnh hưởng đạo đức của tôi khi có sự hiểu lầm. Nó cũng kỳ quá so với tuổi tôi. Tiến thoái lưỡng nan nên tôi chia sẻ ở đây với những người thân thiết”.

Kỳ Duyên từng có khoảng thời gian dài gắn bó với Minh Triệu. Sau khoảng 6 năm gắn bó, tới tháng 3/2024, thông tin cả hai rạn nứt, không còn nhận công việc chung lan truyền trên mạng xã hội.

Kể từ đó đến nay, cả hai không còn đồng hành trong các hoạt động, sự kiện giải trí. Họ thỉnh thoảng cũng bị réo tên những nghi vấn, bàn tán.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi là sinh viên năm nhất. Cô cũng giành giải phụ Người đẹp Biển. Sau khi đăng quang, hoa hậu vướng nhiều tranh luận khác nhau. Cô giành vương miện ở Miss Universe Vietnam, đi thi Miss Universe 2024 ở Mexico nhưng dừng chân ở top 30.