Kỳ Duyên bị hoài nghi

Ngày 21/9, Kỳ Duyên chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc gặp gỡ Catriona Gray - Miss Universe 2018 tại một sự kiện thời trang ở Philippines.
Trong cuộc trò chuyện, Kỳ Duyên chủ động giao tiếp bằng tiếng Anh, đồng thời gửi lời mời Catriona Gray sang Việt Nam tham gia vai trò giám khảo Miss Universe Vietnam 2025. Đáp lại, người đẹp Philippines cho biết cô đặc biệt yêu thích Việt Nam và từng đến đây 3-4 lần. Catriona hài hước nói: “Hãy mời tôi làm giám khảo, bạn chỉ cần mời tôi món ăn Việt Nam là đủ”.
|
Kỳ Duyên hội ngộ Miss Universe 2018 Catriona Gray tại Philippines. Ảnh: FBNV.
Khoảnh khắc này nhanh chóng gây chú ý trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều khán giả dành lời khen cho khả năng ngoại ngữ cải thiện rõ rệt của Kỳ Duyên, từ phát âm đến phản xạ giao tiếp. Tuy nhiên, cũng có ý kiến hoài nghi, cho rằng cô đã chuẩn bị sẵn kịch bản trò chuyện để đảm bảo sự trôi chảy.
Trước đó, khi đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2024 ở Mexico, Kỳ Duyên từng vấp phải tranh cãi vì vốn tiếng Anh hạn chế. Suốt hành trình, cô bị nhận xét phát âm chưa chuẩn, phản ứng chậm khi trả lời phỏng vấn quốc tế. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng đây là một trong những nguyên nhân khiến người đẹp không đạt thành tích cao.
Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Ngay sau đó, người đẹp vấp phải nhiều tranh cãi về đời tư, khiến công chúng quay lưng. Cô cũng không được thực hiện final walk và trao vương miện cho người kế nhiệm.
Năm 2024, Kỳ Duyên quyết định thử sức lần thứ hai tại Miss Universe Vietnam. Cô đăng quang ngôi vị cao nhất và giành tấm vé tham dự đấu trường quốc tế. Tại Miss Universe lần thứ 73, Kỳ Duyên dừng chân ở top 30 chung cuộc.
Sau cuộc thi, Kỳ Duyên rẽ hướng sang lĩnh vực diễn xuất và lồng tiếng. Cô được Trấn Thành chọn vào vai thứ chính trong phim Bộ tứ báo thủ ra mắt dịp Tết Nguyên đán. Ngoài ra, người đẹp còn tham gia lồng tiếng cho nhân vật Sharon (Seo Hyun thủ vai) trong phim điện ảnh Hàn Quốc Holy Night: Đội săn quỷ.
