Kubo có giá 70 triệu euro

Tottenham đang nỗ lực gia tăng sức mạnh đội hình trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Tottenham phải trả số tiền lớn nếu muốn có Kubo.

Theo Fichajes, tiền vệ Take Kubo của Real Sociedad là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Tottenham. Tuyển thủ Nhật Bản gây ấn tượng mạnh tại La Liga và là một trong những cái tên sáng giá nhất trên thị trường chuyển nhượng hiện nay.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Frank, Tottenham muốn tăng cường chiều sâu hàng công ở mùa giải mới. Spurs đang tìm kiếm một cầu thủ có khả năng bứt tốc và dứt điểm tốt. Với sự linh hoạt khi đá tốt ở cả hai biên, Kubo được xem là sự bổ sung lý tưởng cho "Gà trống" (biệt danh Tottenham Hotspurs).

Tuy nhiên, Sociedad chưa có ý định để Kubo ra đi. Đội bóng xứ Basque đặt ra mức giá không dưới 70 triệu euro cho ngôi sao người Nhật Bản. Dù vậy, Tottenham vẫn sẵn lòng đáp ứng mức phí chuyển nhượng này.

Đội bóng nước Anh nhận thấy Kubo là một cầu thủ có tiềm năng lớn và còn có thể giúp tăng độ nhận diện về thương hiệu của CLB tại thị trường châu Á, đặc biệt tại Nhật Bản. Trong quá khứ, Spurs từng rất thành công với bản hợp đồng Son Heung-min từ Leverkusen.

Hôm 17/8, Kubo ghi bàn quan trọng giúp Sociedad có trận hòa 1-1 trước Valencia tại vòng 1 La Liga mùa 2025/26. Anh khẳng định chỗ đứng vững chắc tại CLB La Liga ở mùa này.

Nếu quyết tâm và sẵn sàng chi đậm, Tottenham có thể tạo ra cú sốc chuyển nhượng với Kubo trong những ngày cuối chợ hè này.

Bàn thắng đưa Tottenham đến chức vô địch sau 17 năm Rạng sáng 22/5, nhờ bàn thắng của B.Johnson, Tottenham đánh bại MU 1-0 ở chung kết Europa League diễn ra trên sân vận động San Mames (Bilbao).