Kroos, anh đang ở đâu?

Trong ngày Real Madrid gục ngã trước Lille trên đất Pháp tại League Phase Champions League mùa 2024/25, có một cái tên được người hâm mộ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhắc đến với sự khao khát: Toni Kroos.

Việc ngôi sao người Đức giã từ sự nghiệp bóng đá để lại khoảng trống lớn trong đội hình "Los Blancos", một khoảng trống đến nay chưa có ai lấp đầy được.

Vắng Kroos, hàng tiền vệ “Los Blancos” không còn giữ được sự cân bằng và hiệu quả như trước. Khác biệt lớn nhất người ta cảm nhận được khi so sánh hàng tiền vệ của Real Madrid khi có và không có cựu danh thủ người Đức là ở khả năng kiểm soát bóng và phát động tấn công.

Với những đường chuyền dài chính xác và tầm nhìn bao quát, Kroos từng là ngòi nổ quan trọng giúp CLB triển khai những đợt tấn công sắc bén. Thống kê cho thấy cựu ngôi sao Bayern Munich trung bình thực hiện 7 đường chuyền dài mỗi trận với độ chính xác gần 90%. Con số không cầu thủ nào trong đội hình hiện tại của Real Madrid có thể sánh bằng.

Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, hay Fede Valverde đều sở hữu những phẩm chất riêng, nhưng họ chưa thể lấp đầy khoảng trống Kroos để lại.

Real Madrid hiện sở hữu một hàng tiền vệ đáng ghen tị, được định giá lên tới 557 triệu USD , với sức mạnh, tốc độ và khả năng tấn công ấn tượng. Đội bóng kết hợp giữa những cựu binh dày dạn kinh nghiệm và dàn cầu thủ trẻ triển vọng.

Nhưng có một điều họ thiếu: Một nhân vật điềm tĩnh và chính xác. Người có thể giúp CLB vượt qua những khoảnh khắc căng thẳng và giữ bóng một cách bình tĩnh. Đó không ai khác ngoài Kroos.

Cựu sao người Đức sở hữu phong cách chơi bóng điềm tĩnh đến lạ thường. Những đường chuyền của anh như những bản nhạc du dương, nhẹ nhàng lướt qua hàng phòng ngự đối phương. Với tỷ lệ chuyền chính xác lên đến 95%, Kroos không chỉ là người phân phối bóng xuất sắc mà còn là nhạc trưởng thực thụ, điều khiển nhịp điệu trận đấu theo ý muốn.

Khả năng kiểm soát bóng điêu luyện của nhà vô địch World Cup 2014 giúp các đồng đội tự tin hơn, chơi bóng cống hiến và đạt hiệu quả cao hơn. Real Madrid hiện tại cần Kroos để dẫn dắt, làm chỗ dựa vững vàng trong những thời khắc khó khăn. Thiếu vắng anh, mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

Những ngày qua, người hâm mộ Madrid liên tục nhắc đến tên Kroos. Họ tự hỏi: Nếu Toni vẫn còn, liệu Madrid có thể khác đi không? Câu trả lời không chỉ nằm ở những con số, mà còn trong cảm nhận về một thực tế mà người hâm mộ khao khát. Trong thất bại trước Lille, điều này càng trở nên nổi bật.

Tchouameni và Camavinga, mặc dù có tiềm năng lớn, vẫn chưa thể phát huy hết khả năng trong vai trò dẫn dắt. Valverde và Bellingham đang thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, nhưng không thể thay thế được kinh nghiệm và sự điềm tĩnh của Kroos. Modric, dù vẫn là một ngôi sao sáng, cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng về tần suất ra sân để bảo toàn sức khỏe.

Chưa kể, những tài năng trẻ như Güler có vẻ tỏa sáng hơn khi thi đấu gần cánh hoặc ở vị trí kiến thiết, chứ không phải người cầm lái. Điều này cho thấy Real Madrid cần một Kroos không chỉ cho hiện tại mà còn cho tương lai, để phát triển những tài năng trẻ và tạo dựng lối chơi.

Rạng sáng 3/10 (giờ Hà Nội), các CĐV Madrid không ngừng nhắc đến cái tên "Kroos". Một triệu chứng đáng lo ngại cho đội bóng. Họ biết rằng Real Madrid vẫn sẽ tiếp tục tồn tại, nhưng với Kroos, mọi thứ có thể trở nên khác biệt hơn.

Nhà thơ Jorge Manrique nói rằng “bất kỳ thời gian nào trong quá khứ đều tốt hơn”, và giờ đây, người hâm mộ Madrid có lẽ cảm nhận điều đó sâu sắc hơn bao giờ hết. Họ khao khát hình ảnh của Kroos. Một cầu thủ mà không chỉ có kỹ năng, mà còn là biểu tượng của sự ổn định và chín chắn trong lối chơi.

Không ai có thể phủ nhận rằng Real Madrid sẽ tiếp tục tiến lên, nhưng câu hỏi đặt ra là: đội bóng này sẽ ra sao nếu có Kroos?

