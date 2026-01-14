HLV Jürgen Klopp mới đây đã phủ nhận việc liên quan đến chiếc ghế nóng tại Real Madrid sau khi Xabi Alonso ra đi.

Klopp lên tiếng trước khả năng dẫn dắt Real. Ảnh: Reuters.

Chiến lược gia người Đức khẳng định bản thân không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và việc Real Madrid chia tay HLV Alonso hoàn toàn không liên quan đến ông.

Trả lời kênh Servus TV (Áo), HLV Klopp cho biết: “Điều đó không liên quan gì đến tôi cả”. Nhà cầm quân 57 tuổi còn hài hước nói thêm rằng điện thoại của ông có đổ chuông, nhưng “không phải từ Madrid”.

Bình luận về sự ra đi của HLV Alonso, Klopp tỏ ra khá bất ngờ. Ông đánh giá cao năng lực của người đồng nghiệp trẻ và cho rằng việc chia tay Real Madrid chỉ sau vài tháng là dấu hiệu cho thấy “có điều gì đó không vận hành trơn tru” tại sân Bernabéu.

Theo HLV Klopp, áp lực khổng lồ tại Real Madrid khiến các huấn luyện viên gần như không có thời gian để xây dựng đội bóng theo ý mình.

Cựu HLV Liverpool cũng phân tích rằng Alonso gặp nhiều khó khăn khi tiếp quản chiếc ghế nóng sau Carlo Ancelotti, một HLV huyền thoại với phong cách và dấu ấn chiến thuật rất riêng. Việc áp dụng những thay đổi mới trong môi trường đòi hỏi thành tích tức thì như Real Madrid là thử thách cực lớn.

Kể từ khi rời Liverpool vào năm 2024, HLV Klopp chưa quay lại công việc huấn luyện. Hiện tại, ông đảm nhiệm vai trò Giám đốc bóng đá toàn cầu của tập đoàn Red Bull. Tuy nhiên, sau khi HLV Alonso bất ngờ rời Real Madrid chỉ sau nửa mùa giải, cái tên Klopp lập tức được nhắc đến như một ứng viên tiềm năng.

