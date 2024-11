Klopp bị ghét vì thái độ

Khi Klopp xuất hiện tại khu vực truyền thông sau trận cầu lông tại Paralympic Paris mùa hè vừa qua, người ta kỳ vọng sẽ thấy một Klopp thư thái hơn, tạm gác đi áp lực của sân cỏ. Ông tới đó không phải vì bóng đá mà để cổ vũ bạn thân Wojtek Czyz và ủng hộ thể thao Paralympic.

Tuy nhiên, ngay cả trong không gian thân thiện ấy, HLV đầy cạnh tranh vẫn như đang dò tìm "bãi mìn" của truyền thông. Bất cứ khi nào chủ đề bóng đá được nhắc đến, bầu không khí đột ngột trở nên lạnh lẽo. Một nhà báo mạo hiểm hỏi về cuộc sống sau khi rời Liverpool, và Klopp đáp lại với vẻ dửng dưng: "Tất cả ổn cả. Đừng lo, tôi có thể dễ dàng lấp đầy thời gian của mình".

Đó chính là Klopp - người luôn duy trì khoảng cách với truyền thông, mỉm cười nhưng cũng luôn sẵn sàng xù lông nếu ai đó lỡ chân bước lên vùng nhạy cảm. Dưới vẻ quyến rũ và nụ cười tươi rói, Klopp luôn là đối thủ đáng gờm, biến bất cứ môi trường nào thành đấu trường.

Klopp có lẽ là một trong những HLV gây nhiều tranh cãi nhất Premier League, không chỉ bởi tài năng dẫn dắt Liverpool, mà còn bởi những cuộc đối đầu căng thẳng với trọng tài. Với sự nghiệp đầy ắp những chiến thắng và danh hiệu, Klopp cũng nổi tiếng với tính cách bộc trực, thậm chí có phần khó chịu với bất cứ ai ông cho là đang chống lại mình.

Mark Clattenburg, một trong những trọng tài nổi tiếng của Anh, từng viết trong cuốn hồi ký Whistle Blower rằng: “Jurgen Klopp. Một HLV tài năng. Nhưng là một kẻ thua cuộc cay đắng”. Clattenburg kể lại những lần “chạm trán” với Klopp, trong đó có lần chiến lược gia người Đức và Jordan Henderson tới phòng thay đồ của trọng tài ở Anfield và nhìn chằm chằm vào Clattenburg suốt 30 giây trước một trận gặp Chelsea. “Thật kỳ quặc”, Clattenburg viết. “Tôi chỉ nhìn lại. Không dễ dàng để bị Klopp hăm dọa”.

Không chỉ Clattenburg, Paul Tierney cũng không mấy thiện cảm với Klopp. Trên sóng truyền hình, Klopp từng nói với Tierney rằng: "Tôi không có vấn đề gì với bất kỳ trọng tài nào - chỉ có mình ông". Câu nói ấy phơi bày mối bất hòa ngầm giữa vị HLV và giới trọng tài. Tierney là ví dụ rõ ràng về việc một trọng tài bị “đánh dấu” bởi Klopp và sự nghi ngờ của ông với những quyết định có thể ảnh hưởng đến trận đấu.

Tuy nhiên, những hành vi ấy cũng là một phần bản năng chiến thắng của Klopp. Ông tận dụng tối đa bầu không khí căng thẳng tại sân vận động, khuấy động tinh thần thi đấu và làm tất cả để bảo vệ đội bóng của mình.

Tương tự Sir Alex Ferguson - người từng chỉ trích trọng tài Alan Wiley vì "thừa cân," hay Martin Atkinson vì "thiên vị," Klopp không ngại đẩy mọi giới hạn để tạo áp lực lên giới trọng tài. Clattenburg thừa nhận rằng Ferguson từng khiến ông cảm thấy “đáng sợ,” nhưng vẫn có thể cười xòa và ăn năn sau khi cơn giận nguôi ngoai. Điều này hiếm thấy ở Klopp - người rất ít khi nhún nhường sau khi đã lên tiếng.

Không chỉ có Clattenburg, Howard Webb - một trọng tài khác từng bị Ferguson chỉ trích - kể lại câu chuyện về Ferguson như một người có khiếu hài hước bất ngờ. Sau khi buộc tội Webb là người hâm mộ Liverpool, Ferguson sau đó đã phá lên cười: “Dù sao, tôi biết ông là fan của Rotherham!”. Có lẽ đó là sự khác biệt lớn giữa Ferguson và Klopp, một sự khéo léo để cởi bỏ căng thẳng khi cần thiết, điều mà Klopp không bao giờ chú trọng.

Trong khi nhiều trọng tài và người hâm mộ Liverpool xem Coote là người "kém duyên" hơn là gây ác cảm, sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa Klopp và các trọng tài đã trở thành tâm điểm bàn tán. Trên mạng xã hội, tài khoản @Josh97LFC đăng tải video cho thấy sự tức giận của một số trọng tài đối với Klopp, và cảnh báo rằng trọng tài Anthony Taylor sẽ là người kế tiếp phải chịu đựng.

Tuy nhiên, thực tế là Taylor lại được xem là người có năng lực khi điều hành các trận đấu của Liverpool mà không bị áp lực chi phối, dù ông sống gần Manchester. Theo thống kê, khi Taylor bắt chính, Liverpool thắng nhiều hơn là thua khi đối đầu với hai CLB thành Manchester. Ông thậm chí còn cho Liverpool hưởng nhiều quả phạt đền hơn bất kỳ đội bóng nào khác.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa HLV và trọng tài ngày càng tăng cao, di sản của Brian Clough - người từng đưa Derby County và Nottingham Forest lên đỉnh cao mà vẫn giữ sự tôn trọng tối đa với các trọng tài - trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Clough từng chia sẻ với nhà báo John Motson của BBC vào cuối thập niên 1970: “Những gì bạn làm với trọng tài chẳng khác gì tội phạm”. Clough thậm chí thú nhận rằng, sau khi xem lại đoạn quay chậm 24 lần, ông vẫn không thể đưa ra quyết định đúng.

Đó là một thời đại khác, với một lớp HLV khác, những người hiểu rằng trọng tài, dù có sai lầm, vẫn là một phần quan trọng của bóng đá - điều mà có lẽ Klopp chưa sẵn lòng chấp nhận.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.