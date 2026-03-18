Kingsport ghi dấu ấn với cú đúp giải thưởng uy tín

Sau gần 2 thập kỷ đồng hành sức khỏe người Việt, Kingsport được vinh danh “Top 3 thương hiệu chăm sóc sức khỏe quốc gia 2026” và vào “Top 10 công ty thiết bị y tế uy tín năm 2025”.

Những giải thưởng danh giá này là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững, lấy công nghệ và chất lượng làm nền tảng của thương hiệu.

Bước lên vị thế thương hiệu quốc gia

Tại Lễ công bố Thương hiệu mạnh quốc gia 2026 tại Dinh Độc Lập (TP.HCM), Kingsport được xướng tên trong “Top 3 thương hiệu chăm sóc sức khỏe quốc gia”.

Đây là giải thưởng thường niên uy tín do Hội đồng thẩm định độc lập tổ chức. Để góp mặt trong bảng xếp hạng này, Kingsport vượt hàng nghìn hồ sơ doanh nghiệp, đáp ứng bộ tiêu chí về chất lượng sản phẩm, năng lực đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và uy tín thương hiệu.

Không dừng ở đó, việc tiếp tục góp mặt trong “Top 10 công ty thiết bị y tế và chăm sóc sức khỏe uy tín năm 2025” đã hoàn thiện bức tranh thành tựu, cho thấy sự phát triển bền vững thay vì thành công nhất thời.

Với Kingsport, giải thưởng không chỉ là danh hiệu, mà là cam kết trong việc mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe tại nhà tiện lợi, hiệu quả và phù hợp nhiều thế hệ người Việt.

Kingsport nhận chứng nhận “Thương hiệu chăm sóc sức khỏe quốc gia 2026”.

Xây vị thế bằng công nghệ và chất lượng thực chứng

Đằng sau danh hiệu là chiến lược đầu tư bài bản vào nghiên cứu và phát triển (R&D). Mỗi sản phẩm Kingsport ra đời đều là kết tinh của quá trình nghiên cứu nghiêm túc, hướng đến chuẩn mực công nghệ cao hơn cho thị trường Việt Nam.

Minh chứng rõ nét là công nghệ Kingtech - thành quả của hơn 19.000 giờ nghiên cứu, giúp tái định nghĩa trải nghiệm ghế massage với thao tác mô phỏng chân thực như tay người. Bên cạnh đó, các công nghệ độc quyền như King Sonic, WarmTech Ultra hay trí tuệ nhân tạo AI Body Scan đều được phát triển dựa trên sự thấu hiểu thể trạng người Á Đông. Toàn bộ quy trình sản xuất tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế như CE, RoHS, Intertek, Quatest 3, bảo đảm chất lượng và độ an toàn.

Không dừng ở nền tảng công nghệ, uy tín thương hiệu còn được thể hiện qua con số khảo sát thực tế. Theo Younet năm 2025, 96% người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn Kingsport khi có nhu cầu mua ghế massage; 99% yêu thích công nghệ Kingtech; 97% ghi nhận giấc ngủ và tinh thần được cải thiện; 96% đánh giá tích cực sự phục hồi chức năng vận động và 96% hài lòng với chất lượng dịch vụ.

Sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ bài bản và những chỉ số hài lòng cao là cơ sở giúp Kingsport xây dựng vị thế thương hiệu đầu ngành một cách bền vững.

Kingsport định nghĩa lại chuẩn sống hiện đại bằng thiết bị công nghệ hàng đầu.

Gửi gắm tầm nhìn thương hiệu qua nghệ thuật

Kingsport lựa chọn nghệ thuật như không gian chiến lược để truyền tải tầm nhìn thương hiệu. Việc ra mắt MV Ngồi trên ngai cùng Hoàng Thuỳ Linh và Masew không đơn thuần là xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc, mà là cách thương hiệu tái định nghĩa hình ảnh chiếc ghế massage - từ thiết bị chăm sóc sức khỏe trở thành biểu tượng của sự tận hưởng và được nuông chiều ngay tại nhà.

Trong không gian văn hóa đại chúng, “ngai” không còn là biểu tượng của quyền lực, mà là vị trí của người xứng đáng được chăm sóc sau nỗ lực mỗi ngày. Qua đó, Kingsport kể lại hành trình gần 20 năm đồng hành sức khỏe người Việt - đưa trải nghiệm chăm sóc chuẩn cao cấp về không gian sống, để mỗi gia đình đều có “ngai” của riêng mình.

Nghệ thuật là cách Kingsport khẳng định vai trò tiên phong trong việc nâng chuẩn chăm sóc sức khỏe tại gia, nơi công nghệ phục vụ sự thư giãn, tái tạo năng lượng và chất lượng sống bền vững.

MV Ngồi trên ngai là cách Kingsport khẳng định vai trò tiên phong trong việc nâng chuẩn chăm sóc sức khỏe tại gia.

Gần hai thập kỷ bền bỉ cùng người Việt, Kingsport kiến tạo vị thế bằng nội lực thực chứng với giải thưởng quốc gia, nền tảng công nghệ được đầu tư bài bản và sự tin tưởng của hàng triệu gia đình. Từ phòng nghiên cứu đến không gian sống, từ thị trường đến sân khấu văn hóa đại chúng, thương hiệu từng bước khẳng định vai trò dẫn dắt trong ngành chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Độc giả tham khảo thông tin chi tiết tại website kingsport.vn hoặc truy cập facebook.com/kingsportvietnam.