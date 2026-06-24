King’s Spotlight - trải nghiệm lớp học King’s Anh quốc tại TP.HCM

Tham gia King's Spotlight, học sinh và phụ huynh được kết nối với cộng đồng King’s toàn cầu thông qua hoạt động học thuật, trải nghiệm.

Tại TP.HCM, học sinh và phụ huynh đã kết nối với cộng đồng King’s tại Anh quốc thông qua chương trình học thuật như The King’s Experience Series hay chương trình hè. Hoạt động này minh chứng cho mục tiêu của King’s trong việc duy trì liên kết chặt chẽ giữa các trường, học sinh và phụ huynh bằng học thuật và trải nghiệm.

Nối dài mục tiêu này, King’s College Wimbledon TP.HCM triển khai King’s Spotlight - chuỗi hoạt động giảng dạy bởi giáo viên đến từ King’s College School Wimbledon (Anh). Chương trình diễn ra từ 7/7 đến 9/7, dành cho học sinh 6-12 tuổi và giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Đội ngũ giáo viên dày dạn kinh nghiệm đến từ King’s

Đây là lần đầu tiên học sinh King’s College Wimbledon TP.HCM được học trực tiếp với giáo viên từ cơ sở King’s Anh quốc. Lớp học được thiết kế theo tinh thần giảng dạy của King’s, nơi trí tuệ, tinh thần và nhân cách cùng được nuôi dưỡng.

Học sinh học trực tiếp với giáo viên đến từ King’s tại Anh quốc.

Thầy Ted Lougher, Hiệu trưởng khối tiểu học King’s College School Wimbledon, dẫn dắt phần lớn buổi học. Ông là giáo viên chuyên về ngôn ngữ học, tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Exeter và hoàn thành chương trình thạc sĩ sư phạm loại ưu tại Đại học Oxford. Đồng thời, ông có kinh nghiệm giảng dạy tại Cheltenham College và Clifton College (Anh).

Ngoài ra, thầy Simon Connolly, phụ trách công tác đánh giá và theo dõi học thuật của King’s, cũng tham gia đào tạo. Ông bắt đầu giảng dạy tại King’s từ năm 2014, là thành viên đội ngũ sáng lập King’s College International School Bangkok. Hơn một thập kỷ gắn bó với King’s, ông Simon Connolly thấu hiểu những giá trị cốt lõi mà hệ thống trường này xây dựng tại các quốc gia, bao gồm Việt Nam.

Đa dạng hoạt động học tập thú vị

King’s Spotlight được thiết kế dưới dạng buổi học 2 tiết kéo dài khoảng 2 giờ. Tiết đầu tiên là Toán tư duy, giúp học sinh khám phá quy luật, hình khối, con số và cách giải mở thay vì công thức hay đáp án sẵn có. Thông qua quá trình suy luận, các em từng bước xây dựng sự tự tin.

Tiết thứ hai là Ngôn ngữ và giao tiếp. Các em được khám phá cách ý tưởng hình thành, sử dụng ngôn từ để diễn đạt suy nghĩ và trao đổi với người khác, từ đó thêm tự tin khi trình bày quan điểm.

Lớp học được tổ chức với quy mô nhỏ để giáo viên lắng nghe học sinh. Thay vì đưa ra đáp án, giáo viên đặt câu hỏi gợi mở để khuyến khích học sinh tự tìm ra lời giải. Tại King’s, việc đặt câu hỏi “Tại sao?” được xem như khởi đầu của việc học tập. Không chỉ có thêm kiến thức mới, học sinh còn rời lớp với niềm vui, bạn mới cùng cuốn nhật ký lớp học để lưu giữ kỷ niệm.

Ngoài ra, King’s Spotlight còn mang đến trải nghiệm dành cho gia đình. Khi học sinh tham gia lớp học, phụ huynh sẽ có buổi trao đổi về cách chọn trường phù hợp cho con.

Phụ huynh tham gia buổi trao đổi về cách chọn trường phù hợp cho con.

Tại đây, thầy Simon Connolly chia sẻ hành trình phát triển của King’s từ Anh quốc đến Bangkok và xu hướng giáo dục tiểu học hiện hành. Đối với gia đình có con chuẩn bị vào lớp một, đây là cơ hội để hiểu rõ hơn những kỹ năng mà nhà trường kỳ vọng ở học sinh, cũng như cách đồng hành cùng con trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng này.

Đồng thời, phụ huynh gặp gỡ thầy Kieran McLaughlin, Hiệu trưởng sáng lập King’s College Wimbledon TP.HCM, để tìm hiểu về tầm nhìn giáo dục, chương trình học và định hướng phát triển của nhà trường.