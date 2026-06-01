Trải nghiệm thực tập đa lĩnh vực của sinh viên trường quốc tế

Thay vì quan sát, sinh viên trường quốc tế trực tiếp “lăn xả" vào các dự án trọng điểm ở tập đoàn lớn trong nhiều lĩnh vực.

Những trải nghiệm thực chiến này giúp người học sớm định chuẩn năng lực và khẳng định vị thế trong mắt các nhà tuyển dụng.

Từ giảng đường đến thực chiến

Trước khi bắt đầu kỳ thực tập, Nguyễn Ngọc Minh Trí - sinh viên ngành Quản trị Khách sạn tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) - từng có suy nghĩ giản đơn rằng, chỉ cần có tấm bằng đại học là có thể đảm bảo một công việc tốt. Tuy nhiên, môi trường năng động tại BUV với các buổi hội thảo định hướng nghề nghiệp và những câu chuyện thực tế từ chuyên gia đã giúp Trí nhận ra, trong thị trường lao động cạnh tranh hiện nay, bằng cấp thôi chưa đủ, kinh nghiệm thực tế mới là điểm mấu chốt.

Bởi vậy, Trí bước vào kỳ thực tập tại InterContinental Hanoi Landmark72 - một trong những khách sạn 5 sao hàng đầu tại Hà Nội - với mục tiêu tích lũy được nhiều kỹ năng thực tế nhất trước khi tốt nghiệp. Từ 2 tháng đứng tại bộ phận tiền sảnh với vị trí lễ tân, từng bước làm quen quy trình vận hành tiêu chuẩn và đón tiếp các đoàn khách đến hàng trăm người, Trí đã có thể đảm nhận nhiệm vụ áp lực hơn khi được chuyển sang khu vực Club Lounge và chăm sóc khách VIP. Kỳ thực tập giúp cậu cải thiện kỹ năng giao tiếp, tự tin hơn khi tiếp xúc với khách hàng, thấu hiểu tiêu chuẩn vận hành của ngành dịch vụ chất lượng cao, từ đó hình thành tư duy nhạy bén.

Minh Trí trong kỳ thực tập tại khách sạn InterContinental Hanoi Landmark 72.

Các kỳ thực tập tại BUV không đơn thuần là đến để quan sát, mà hướng đến việc giúp sinh viên tạo ra những đóng góp thực chất cho doanh nghiệp. Điều này được thể hiện rõ qua trải nghiệm của Phùng Ngọc Diệp khi đảm nhiệm dự án Smart Factory System tại Bosch Rexroth (thuộc Tập đoàn Bosch).

Smart Factory System là hệ thống giám sát và điều khiển nhà máy thông minh, tích hợp công nghệ thông tin (IT) và công nghệ vận hành (OT) để tối ưu hóa sản xuất. Trong dự án này, Diệp tham gia xuyên suốt các công đoạn, từ thiết kế giao diện, phát triển backend đến xây dựng phần mềm mô phỏng. Ngoài yêu cầu cơ bản, Diệp còn chủ động tư duy cải tiến thêm các tính năng về xuất dữ liệu, xây dựng bảng quản lý và nhập thông số vận hành.

Hệ sinh thái tự động hóa ctrlX AUTOMATION cho phép thu thập, xử lý dữ liệu và ứng dụng AI để tối ưu vận hành và dự đoán bảo trì tại các nhà máy công nghệ cao.

Kết quả, hệ thống thử nghiệm đã được hoàn thành trong hai tháng, chỉ bằng một phần ba thời gian với kế hoạch 6 tháng và nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng vì giao diện đẹp, dễ sử dụng với các tính năng thực tế giúp tinh giản hóa hệ thống sản xuất.

Với tư duy tốt và khả năng bắt nhịp nhanh với công việc, Diệp hoàn thành phần mềm cốt lõi chỉ trong 2 tháng.

“Diệp đã có thể một mình vận hành dự án mà thông thường chúng tôi kỳ vọng cần một nhóm 2-3 sinh viên thực tập cùng thực hiện,” anh Thịnh Nguyễn, quản lý dự án tại Bosch Rexroth, chia sẻ. Điểm ấn tượng nhất của vị quản lý đối với cô sinh viên chương trình Khoa học Máy tính là tư duy tối ưu hóa quy trình.

Kỳ thực tập giúp Diệp phát triển đồng thời nhiều kỹ năng chuyên môn như lập trình phần mềm, thiết kế giao diện, xử lý dữ liệu, phát triển giải pháp cloud… từ đó xây dựng được portfolio ấn tượng với kinh nghiệm tham gia vào các dự án thực tế, mang tính ứng dụng cao.

Lâm Hà Trang, sinh viên chương trình Quản trị Kinh doanh Quốc tế của BUV, lại có những trải nghiệm rất khác trong kỳ thực tập tại METUB Network - đơn vị quản lý đối tác hàng đầu của YouTube tại thị trường Việt Nam. Để đáp ứng các tiêu chuẩn nghiệp vụ, Trang đã hoàn thành 4 chứng chỉ chuyên môn từ Google và YouTube, đồng thời rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian, xử lý vấn đề khi làm việc trực tiếp cùng các nhà sáng tạo nội dung số.

Thực tập tại METUB đã giúp Hà Trang nâng cao chuyên môn và phát triển nhiều kỹ năng mềm.

Tại đây, cô tham gia tìm kiếm đối tác mới, tối ưu hóa kênh, xử lý vấn đề bản quyền và theo dõi chỉ số tăng trưởng cho hàng chục kênh trong network. Một trong những thử thách đáng nhớ với Trang là xử lý sự cố Content ID của một nghệ sĩ khi nội dung bị nhận diện sai bản quyền. Bằng kiến thức kỹ thuật vững chắc và sự linh hoạt phối hợp với các bên, Trang đã hỗ trợ nghệ sĩ xác minh danh tính và bảo vệ quyền lợi trên nền tảng số. Trải nghiệm này rèn luyện cho cô kỹ năng xử lý khủng hoảng và là nền tảng cho lộ trình trở thành một nhà quản lý đối tác chuyên nghiệp trong tương lai.

Anh Tuấn Anh, Partner Manager Lead tại METUB Network, cho biết anh đánh giá cao ở các bạn thực tập sinh BUV là thái độ làm việc nghiêm túc, khả năng thích nghi nhanh và sự chủ động với công việc. Những nhận xét từ doanh nghiệp về năng lực chuyên môn, kỹ năng và tiềm năng phát triển sau kỳ thực tập giúp sinh viên xây dựng lợi thế cạnh tranh trong hồ sơ nghề nghiệp, tự tin gia nhập thị trường lao động trong tương lai.

Liontrack - “cánh cửa” giúp sinh viên chạm ngõ thị trường lao động

Câu chuyện của Minh Trí, Ngọc Diệp hay Hà Trang là những lát cắt điển hình trong bức tranh tổng thể mà hệ sinh thái thực tập Liontrack của BUV đã và đang chắp cánh. Minh Trí chia sẻ, sự cộng hưởng từ những hoạt động hỗ trợ thực tập của BUV như workshop kỹ năng mạng lưới thông tin tuyển dụng đa dạng, hội chợ nghề nghiệp quy mô đã trở thành đòn bẩy để cậu chủ động tìm kiếm trải nghiệm nghề nghiệp thực thụ. Ngọc Diệp cũng nhận định, việc được định hướng sớm giúp cô chủ động xây dựng hồ sơ portfolio phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp, có khả năng cạnh tranh cao trong cả môi trường doanh nghiệp và nghiên cứu.

Chương trình thực tập Liontrack được xây dựng hướng thiết lập lộ trình phát triển cá nhân hóa toàn diện cho sinh viên với 3 giai đoạn bao gồm: Chuẩn bị và kết nối cơ hội - Hỗ trợ thực tập - Kết thúc và phản tư sau thực tập. Với mạng lưới đối tác hơn 500 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, BUV cung cấp cho sinh viên nhiều cơ hội thực tập hàng năm.

Trải nghiệm tại METUB Network là nền tảng cho lộ trình trở thành một nhà quản lý đối tác chuyên nghiệp trong tương lai của Hà Trang.

Trước khi chính thức gia nhập thị trường lao động, sinh viên BUV được đồng hành trong một hệ sinh thái phát triển nghề nghiệp toàn diện, từ định hướng bản thân, xây dựng kỹ năng nền tảng đến trải nghiệm thực tiễn và kết nối doanh nghiệp. Trong đó, chuỗi workshop “Hire Me Series”, dịch vụ tư vấn 1:1 cùng chuyên viên hướng nghiệp và bài kiểm tra Indigo đóng vai trò như những bước chuẩn bị quan trọng trong giai đoạn tuyển dụng, giúp sinh viên hiểu rõ năng lực cá nhân, kỳ vọng nghề nghiệp và cách thích nghi với môi trường làm việc thực tế.

Kỳ thực tập cũng là môi trường rèn luyện 5 phẩm chất cốt lõi của sinh viên BUV, gồm bản lĩnh trước thách thức, tinh thần chủ động, kỷ luật, giải pháp sáng tạo và trách nhiệm với tập thể.