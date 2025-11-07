Người mẫu Kim Sung Chan ra đi ở tuổi 35 sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư máu.

Theo SPOTV News, Kim Sung Chan qua đời vào ngày 7/11 sau khoảng hai năm điều trị ung thư máu. Anh mất ở tuổi 35 trong sự tiếc thương, bàng hoàng của người thân, đồng nghiệp.

Anh trai của Kim Sung Chan thông báo tin buồn và cho biết: "Em trai tôi đã qua đời sau hơn hai năm chống chọi với căn bệnh ung thư. Xin hãy gửi lời tiễn biệt ấm áp đến em ấy". Theo người thân, Kim Sung Chan kiên cường chống chọi với bệnh tật trong vài năm qua.

Kim Sung Chan qua đời ở tuổi 35. Ảnh: MK.

Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ tiễn biệt cố người mẫu và gửi lời chia buồn tới gia quyến.

Cựu thành viên Rainbow No Eul chia sẻ: "Sung Chan, tôi hy vọng anh sẽ không còn đau đớn nữa và có thể yên nghỉ". Người mẫu Joo Won Dae và nam diễn viên Lee Jae Sung cũng bày tỏ sự tiếc thương: "Cầu mong anh ra đi thanh thản".

Lễ tang được tổ chức tại Nhà tang lễ Trung tâm Y tế Seoul (Phòng 2), dự kiến ​​diễn ra vào lúc 10h30 sáng 8/11.

Kim Sung Chan ra mắt lần đầu vào năm 2013 thông qua buổi trình diễn thời trang S/S Unbounded AWE 2014 và nhanh chóng được chú ý.

Sau đó, người mẫu xuất hiện đều đặn trên sàn diễn tại Tuần lễ Thời trang Seoul hàng năm. Năm 2014, anh được khán giả biết đến rộng rãi khi tham gia chương trình Korea's Next Top Model 5 Guys & Girls của OnStyle. Người mẫu được yêu quý với tính cách vui vẻ, tự tin và dễ gần. Anh gây ấn tượng mạnh với dàn giám khảo gồm những người mẫu hàng đầu của Hàn Quốc như Lee Hye Jung, Kim Won Jung.

Năm 2019, Kim sải bước trên sàn diễn Youser 2020 S/S và ra mắt tại Tuần lễ Thời trang Milan, thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu thời trang. Anh xuất hiện trong một số quảng cáo nổi tiếng cho các thương hiệu như bia và máy tính xách tay, đồng thời sở hữu kênh YouTube riêng mang tên Sungnan TV.