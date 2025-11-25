Kiều Anh lo sợ

NSƯT Kiều Anh đảm nhận vai người phụ nữ nhõng nhẽo quá mức trong phim mới "Gia đình trái dấu". Do đó, cô sợ sẽ vấp phải ý kiến trái chiều của khán giả.

Gió ngang khoảng trời xanh đã đi đến chặng đường cuối cùng và thay thế bộ phim này là Gia đình trái dấu - xoay quanh cuộc sống đầy biến cố của ông Phi (NSƯT Hoàng Hải), một cán bộ cấp huyện đột ngột mất chức vụ sau đợt cải tổ hành chính và biên chế.

Để tránh làm vợ (NSƯT Kiều Anh) và 2 con lo lắng, cũng như không muốn phụ lòng kỳ vọng từ dòng họ ở quê, ông chọn cách im lặng che giấu sự thật.

Thế nhưng, cuộc sống không cho ông dễ thở khi hàng loạt vấn đề ập đến: mâu thuẫn gay gắt với cậu con trai lớn Đức vì bất đồng quan điểm, những khoản đầu tư lỗ của vợ, nợ nần ngân hàng từ việc mua nhà, áp lực tài chính từ cha và em trai dưới quê...

NSƯT Hoàng Hải và Kiều Anh vào vai vợ chồng.

Với sự trở lại này, NSƯT Kiều Anh tạm thoát khỏi vai diễn nội tâm, trầm lắng và thử sức với kiểu nhân vật mới.

Ở tuổi 45, nhân vật Ánh do Kiều Anh thể hiện vẫn ngây thơ, vô tư, nhí nhảnh, thậm chí hơi vô tâm, nói chuyện thoải mái, không quan tâm tới cảm nhận của mọi người xung quanh. Chính vì thế, Kiều Anh thừa nhận cô sợ khán giả sẽ ghét bỏ sau khi theo dõi bộ phim.

"Tôi nghĩ vai diễn này khi đến với khán giả sẽ bị ghét nhiều bởi cách thể hiện của bà Ánh quá lố so với độ tuổi. 45 tuổi rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo với chồng với con, có chút chuyện là gọi cả gia đình", Kiều Anh kể.

Kiều Anh bày tỏ cô đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho việc bị “ném đá” khi đảm nhận vai diễn lần này. Nữ diễn viên giải thích thêm sự vô tư của bà Ánh phần lớn do được ông Phi chiều chuộng quá mức suốt bao năm, khiến bà giữ được nét hồn nhiên như trẻ nhỏ.

"Đây là nét đặc trưng trong tình yêu 'trái dấu' của cặp đôi trung niên, vừa đối lập vừa đầy ấm áp", Kiều Anh tiết lộ đồng thời hy vọng khán giả nhìn nhận nhân vật một cách cảm thông hơn.

Ngoài Hoàng Hải và Kiều Anh, phim còn có sự tham gia của các diễn viên trẻ như Thừa Tuấn Anh (vai Đức), Quỳnh Trang (Dương)... Trước đó, Quỳnh Trang được chú ý khi đảm nhận vai Ngân thời trẻ trong phim Cách em 1 milimet.