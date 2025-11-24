Đan Trường lên tiếng

Sau khi gây tranh cãi vì kêu gọi từ thiện vào một tài khoản cá nhân, Đan Trường thông báo dừng nhận quyên góp. Nam ca sĩ cho biết sắp tới sẽ mở tài khoản mới.

Mới đây, Đan Trường gây tranh cãi khi kêu gọi từ thiện vào một tài khoản cá nhân trong nhiều đợt quyên góp khác nhau.

Khi có tài khoản mạng góp ý nên lập tài khoản mới trong mỗi đợt kêu gọi, Đan Trường phản hồi thông qua bình luận trên trang cá nhân: “Nếu em đóng góp cùng anh thì hãy ý kiến. Rất nhiều người đang đóng góp cùng anh. Họ không nói gì hết".

Ca sĩ Đan Trường. Ảnh: FBNV.

Phản hồi của giọng ca sinh năm 1976 khiến cộng đồng mạng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người đồng tình nam ca sĩ nên lập tài khoản riêng cho việc kêu gọi quyên góp.

Tôi 24/11, nam ca sĩ thông báo dừng nhận quyên góp. Anh cho biết trong ngày 23/11, anh nhận được hơn 81 triệu đồng. Ngày 24/11 là hơn 11 triệu đồng. Cộng thêm 100 triệu đồng do anh với con trai ủng hộ và số tiền 55 triệu đồng nam ca sĩ kêu gọi ở một sự kiện, tổng tiền là hơn 247 triệu đồng.

Tổng số tiền thu được sẽ được chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Đắk Lắk trong tháng 11 để mua vật tư hoặc tiền mặt giúp đỡ bà con.

Về những tranh cãi đang nổ ra trên mạng xã hội, anh cho biết: “Lần này Đan Trường ở Mỹ, phải nhanh chóng kêu gọi nên không có tài khoản riêng. Tiếp thu ý kiến của một số bạn, khi về Việt Nam, tôi sẽ mở riêng tài khoản cho việc từ thiện. Các bạn và quý vị kiểm tra danh sách, có sót tên của mình thì nhắn tin cho tôi nhé”.

Kèm bài đăng trên là danh sách những khán giả đã ủng hộ thông qua số tài khoản của Đan Trường.

Những ngày qua, nhiều sao Việt đã ủng hộ tiền giúp người dân miền Trung khắc phục hậu quả do bão lũ. Trấn Thành ủng hộ 500 triệu đồng tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TP.HCM.

Hòa Minzy ủng hộ 100 triệu đồng tới nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Chỉ 2 ngày trước đó, nữ ca sĩ gửi 100 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - tỉnh Đắk Lắk.