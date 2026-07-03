Kiệt tác 'Những cô gái trong vườn'

Năm 1866, thực hiện tác phẩm này từ khi còn khá trẻ, Claude Monet tự đặt ra cho mình một thử thách kép: vừa vẽ ngoài trời vừa vẽ trên khổ lớn.

Bức tranh Những cô gái trong vườn được vẽ bởi danh họa Claude Monet. Ảnh: wikipedia

Bản tuyên ngôn của một chủ nghĩa hiện thực mới

Năm 1866, thực hiện tác phẩm này từ khi còn khá trẻ, Claude Monet tự đặt ra cho mình một thử thách kép: vừa vẽ ngoài trời vừa vẽ trên khổ lớn.

Trong khu vườn của mình tại Ville d'Avray, ông bố trí bốn cô gái trẻ nhằm mang lại cho cảnh tượng vẻ tự nhiên, thanh thoát, đồng thời đảm bảo tác phẩm có tính liên kết và hợp lý vốn là đặc tính của tranh tường thuật.

Tham vọng mới và phương pháp lạ

Để thực hiện công việc này, Monet tưởng tượng ra một thiết bị rất sáng tạo: ông mắc tấm tranh lớn vào một ròng rọc và đào một rãnh dưới chân. Làm vậy, ông sẽ có thể hạ xuống hoặc kéo lên phần tranh đang vẽ mà vẫn giữ nguyên phối cảnh. Đồng thời, ông vẫn bắt được những thay đổi của ánh sáng, bảo đảm sự hài hòa của các nhân vật, dù là tĩnh hay động, với thiên nhiên bất biến và đầy rung cảm.

Xung quanh trục trung tâm tạo bởi lối đi và thân cây, Monet để bốn nhân vật của mình ở phần dưới bức tranh. Mặc dù được vẽ rất đẹp, các nhân vật chính vẫn giữ một vẻ bí ẩn nhất định, khuôn mặt của họ hoặc là chỉ lộ một bên và đang nhìn xa xăm, hoặc bị che khuất bởi màu sắc của một bó hoa hay ánh sáng yếu ớt dưới bóng của một chiếc ô.

Điểm mấu chốt không nằm ở đó mà ở ánh nắng đầy màu sắc trên trang phục của họ, dường như phản ánh mọi sắc thái của thiên nhiên vui tươi. Chỉ có con đường mòn bên phải là gợi nhắc đến màu xanh mênh mông của những đám mây lớn, nhưng chính ở những chi tiết hoa và quần áo trong cảnh vật mà người xem nhận thức được, gần như chạm vào được sự chuyển động của không khí và ánh sáng.

Sử dụng thứ mơ hồ để làm rõ thứ hữu hình

Lặng lẽ náu mình dưới ô trong ánh mặt trời, người phụ nữ trẻ ngồi trên bãi cỏ dưới gốc cây, vạt váy xòe rộng tạo thành vòng tròn lấp lánh ánh nắng trông như đang rung rung xung quanh cô; thờ ơ với sự hiện diện của họa sĩ, cô dành sự chú ý của mình vào bó hoa trên tay. Đằng sau là hai người phụ nữ lặng ngắm một bó hoa thứ hai.

Cuối cùng, ở phía bên phải, bị hút vào bóng râm và làm gián đoạn sự bất động mong manh của cảnh vật, người phụ nữ trẻ thứ tư, bằng bước chân vội vã của mình, đã xua tan cảm giác mơ màng u uất do những người bạn của cô tạo nên. Trên trang phục của cô, việc xử lý ánh sáng tạo thành các màu chuyển sắc và nhiều sắc độ, đối lập với sự tương phản của các vùng sáng và tối – điểm đặc biệt trên trang phục của người bạn cô ở tiền cảnh.

Chi tiết đáng chú ý

Người phụ nữ trẻ ngồi ở phía trước không ai khác chính là người bạn đời của Monet, Camille. Nhưng, khi quan sát kỹ bức tranh, có vẻ như cô cũng chính là người mẫu cho các nhân vật khác. Một hình mẫu với phục trang (được thuê cho dịp này) và các tư thế khác nhau nhằm tạo ra hiệu ứng về một nhóm nhân vật được hình thành từ một chủ thể duy nhất.