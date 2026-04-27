Kiên quyết chặn 'bóng cười' tại các quán bar đêm ở Hà Nội

Trước tình trạng một số cơ sở karaoke, bar trên địa bàn Hà Nội lén lút kinh doanh "bóng cười" trong thời gian qua, Công an phường Cửa Nam đồng loạt triển khai kiểm tra đột xuất toàn địa bàn, nhằm ngăn chặn "bóng cười" tái diễn, gây mất ANTT.

Thời gian gần đây, Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh "bóng cười".

Điển hình, rạng sáng 13/3/2026, lực lượng chức năng đã bất ngờ "đột kích" cơ sở Sành Lounge (phố Thái Hà, phường Đống Đa, Hà Nội), qua đó phát hiện hàng chục "dân chơi" đang sử dụng "bóng cười". Liên quan đến hoạt động kinh doanh chất cấm của cơ sở này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can là quản lý và nhân viên phục vụ.

Khởi tố 26 đối tượng liên quan đến hoạt động kinh doanh "bóng cười" tại Sành Lounge.

Trước đó, tại cơ sở karaoke Monaza (số 194 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội), Công an thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức kiểm tra, phát hiện họa động kinh doanh "bóng cười" của quán karaoke này. Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 11 phòng đang hoạt động, trong đó 4 phòng có khách sử dụng "bóng cười".

Các vụ việc trên cho thấy hoạt động kinh doanh, sử dụng "bóng cười" tại một số cơ sở dịch vụ giải trí diễn ra với thủ đoạn tinh vi, quy mô lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo quy định của pháp luật, từ năm 2025, khí N2O hay còn gọi là "khí cười" bị cấm đưa vào sử dụng với mục đích giải trí. Việc lạm dụng khí này có thể gây rối loạn thần kinh, tổn thương não, suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng hệ tim mạch và làm mất kiểm soát hành vi.

Lạm dụng "khí cười" có thể gây rối loạn thần kinh, tổn thương não, suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng hệ tim mạch và làm mất kiểm soát hành vi.

Trước những nguy cơ, hệ lụy của "bóng cười" ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, mà đa số là người trẻ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Công an phường Cửa Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm về ANTT trên địa bàn.

Chỉ huy Công an phường Cửa Nam cho biết, hiện trên địa bàn phường Cửa Nam có 3 cơ sở kinh doanh mô hình bar gồm: Noxx (15 Lý Thường Kiệt), Maxx (25 Ngô Văn Sở) và Weekend Hanoi (17 Trần Quốc Toản).

Trong đợt ra quân vừa qua, Công an phường đã tiến hành kiểm tra toàn diện các điều kiện hoạt động kinh doanh như giấy phép, điều kiện phòng cháy chữa cháy, việc chấp hành quy định về an ninh trật tự; đồng thời tập trung kiểm tra, phát hiện các hành vi liên quan đến ma túy, "bóng cười" và các vi phạm pháp luật khác.

Kết quả kiểm tra cho thấy, đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện các cơ sở trên có hành vi vi phạm liên quan đến kinh doanh, tổ chức sử dụng trái phép khí N2O hoặc các chất ma túy.

Công an phường Cửa Nam tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các quan bar, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, nhất là "bóng cười".

Song song với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật đến chủ cơ sở và nhân viên. 100% chủ cơ sở đã ký cam kết thực hiện nghiêm các nội dung: "Nói không với ma túy và "bóng cười"; không kinh doanh shisha; không để xảy ra tình trạng chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy tại địa điểm kinh doanh.

Việc ký cam kết được xác định là biện pháp trọng tâm nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của chủ cơ sở, qua đó chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Thông qua các đợt kiểm tra, Công an phường Cửa Nam đặt mục tiêu kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm; không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ma túy và tệ nạn xã hội; góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong thời gian tới, lực lượng Công an phường sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra định kỳ và đột xuất, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.