Dựng chuyện bị cướp để 'ôm' tiền hàng, nam shipper bị lật tẩy

  • Thứ hai, 27/4/2026 18:16 (GMT+7)
Ngày 27/4, Công an xã Phú Giáo (TPHCM) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự lập hồ sơ xử lý một nam nhân viên giao hàng về hành vi báo tin giả bị cướp nhằm chiếm đoạt tiền hàng.

Trước đó, tối 26/4, Công an xã Phú Giáo tiếp nhận tin báo từ gia đình về việc N.M.C (SN 2002) bị hai đối tượng lạ mặt chặn đường, đạp ngã xe và cướp khoảng 6-7 triệu đồng cùng một điện thoại di động khi nam thanh niên này đang đi "giao hàng" vào chiều cùng ngày.

N.M.C tại cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Phú Giáo phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh vụ việc.

Tuy nhiên, qua điều tra, công an xác định không có dấu hiệu của một vụ cướp như trình báo nên chuyển hướng điều tra.

Làm việc với cơ quan công an, C. thừa nhận đã dựng chuyện bị cướp do đang cần tiền trả nợ. Để tạo lòng tin, C. về nói chuyện với gia đình và đích thân dẫn bố đến công an trình báo.

Mục đích của việc báo tin giả là để chiếm đoạt số tiền hàng của công ty sử dụng vào việc cá nhân.

Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cẩm nang thi hành án dân sự" đáp ứng nhu cầu tra cứu nhanh, chính xác các quy định của pháp luật thi hành án dân sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của tòa án, đồng thời chỉ ra một số vướng mắc trong các quy định của pháp luật khi áp dụng vào các tình huống thi hành án cụ thể.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

