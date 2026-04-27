Giả làm shipper để vận chuyển gần 1.500 bao thuốc lá lậu

Một đối tượng giả làm shipper để vận chuyển 1.470 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, từ khu vực biên giới về tiêu thụ tại TP. Cần Thơ thì bị bắt giữ.

Ngày 26/4, Công an phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết, đã bắt quả tang Đặng Tiền Giang (SN 1988, trú xã Thạnh Phú, TP. Cần Thơ) khi đang giả danh người giao hàng để vận chuyển số lượng lớn thuốc lá lậu.

Trước đó, tổ công tác phát hiện Giang điều khiển xe mô tô BKS 67E1-207.10, phía sau chở thùng hàng có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Đối tượng cùng phương tiện và tang vật được lực lượng chức năng đưa về trụ sở Công an phường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng hàng cất giấu 1.470 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, gồm các nhãn hiệu Hero và Jet. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa đối tượng cùng phương tiện và tang vật về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Giang khai nhận được thuê vận chuyển số thuốc lá trên từ khu vực biên giới về TP. Cần Thơ để tiêu thụ. Để qua mặt lực lượng chức năng, đối tượng giả làm shipper, sử dụng thùng hàng giống người giao hàng.