Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Giả làm shipper để vận chuyển gần 1.500 bao thuốc lá lậu

  • Thứ hai, 27/4/2026 07:54 (GMT+7)
Một đối tượng giả làm shipper để vận chuyển 1.470 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, từ khu vực biên giới về tiêu thụ tại TP. Cần Thơ thì bị bắt giữ.

Ngày 26/4, Công an phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết, đã bắt quả tang Đặng Tiền Giang (SN 1988, trú xã Thạnh Phú, TP. Cần Thơ) khi đang giả danh người giao hàng để vận chuyển số lượng lớn thuốc lá lậu.

Trước đó, tổ công tác phát hiện Giang điều khiển xe mô tô BKS 67E1-207.10, phía sau chở thùng hàng có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

thuoc la lau anh 1

Đối tượng cùng phương tiện và tang vật được lực lượng chức năng đưa về trụ sở Công an phường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng hàng cất giấu 1.470 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, gồm các nhãn hiệu Hero và Jet. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa đối tượng cùng phương tiện và tang vật về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Giang khai nhận được thuê vận chuyển số thuốc lá trên từ khu vực biên giới về TP. Cần Thơ để tiêu thụ. Để qua mặt lực lượng chức năng, đối tượng giả làm shipper, sử dụng thùng hàng giống người giao hàng.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

Nhật Huy/Tiền Phong

thuốc lá lậu Cần Thơ Giả làm shipper hàng lậu An Giang

    Thông tin mới về vụ án đấu thầu thiết bị y tế liên quan Công ty AIC

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý