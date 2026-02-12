Khởi tố vụ buôn lậu hơn 65.000 thiết bị thuốc lá điện tử

Tang vật vi phạm bị thu giữ gồm: 65.357 thiết bị thuốc lá điện tử, 3.389 lọ tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử cùng nhiều mặt hàng thời trang.

Cục Hải quan cho biết ngày 10/2, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) ra quyết định khởi tố đối với một vụ việc liên quan đến buôn lậu thuốc lá điện tử và tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử, với trị giá hàng hóa vi phạm lên tới trên 9 tỷ đồng . Toàn bộ hồ sơ đã được chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào các ngày 26/10/2025 và 28/10/2025, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 2 Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Chi cục Hải quan khu vực IX) tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa thuộc 02 tờ khai vận chuyển độc lập của Công ty TNHH Hợp Mạnh. Doanh nghiệp này đăng ký vận chuyển hàng quá cảnh từ cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) về cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị).

Lực lượng Hải quan kiểm tra thực tế lô hàng.

Qua kiểm tra hồ sơ, chứng từ và hàng hóa thực tế, lực lượng Hải quan phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Kết quả điều tra, xác minh ban đầu xác định doanh nghiệp đã lợi dụng loại hình vận chuyển quá cảnh để hợp thức hóa việc vận chuyển hàng hóa vi phạm pháp luật.

Các thủ đoạn được sử dụng gồm: lập bảng kê không đúng số lượng hàng hóa; không khai báo đầy đủ hàng hóa vận chuyển; tự lập hóa đơn, bảng kê; chèn ghép con dấu, chữ ký của doanh nghiệp phía Trung Quốc; khai báo gian dối về tên hàng, chủng loại, trị giá nhằm qua mặt cơ quan Hải quan.

Đáng chú ý, hoạt động này không thực hiện theo các hợp đồng thương mại hợp pháp mà là hình thức mua gom hàng hóa từ Trung Quốc thông qua các nhóm WeChat, sau đó vận chuyển qua Việt Nam để đưa sang Lào tiêu thụ.

Tang vật vi phạm bị thu giữ gồm: 65.357 thiết bị thuốc lá điện tử; 3.389 lọ tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử; 120 ba lô thể thao nhãn hiệu Nike; 120 ba lô thể thao nhãn hiệu Adidas và 120 đôi giày thể thao nhãn hiệu Nike. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm được xác định trên 9 tỷ đồng.

Đây là vụ việc điển hình cho thủ đoạn lợi dụng chính sách thông thoáng đối với hàng hóa quá cảnh để thực hiện hành vi buôn lậu, đặc biệt là đối với mặt hàng thuốc lá điện tử, mặt hàng bị cấm, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng và trật tự quản lý thị trường.

Số thuốc lá điện tử bị thu giữ.

Theo Cục Hải quan, kể từ khi Nghị quyết số 173/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng thuộc danh mục hàng hóa bị cấm. Thời gian qua, Cục Hải quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm soát chặt chẽ mặt hàng này trên tất cả tuyến, địa bàn và loại hình có nguy cơ cao, đặc biệt là hoạt động vận chuyển hàng hóa quá cảnh.

Trước đó, tháng 11/2025, Đội 1 Chi cục Điều tra chống buôn lậu tiếp tục phát hiện 174.160 lọ tinh dầu, 5.600 thuốc lá điện tử và 400 thiết bị thuốc lá điện tử chưa có tinh dầu bị trà trộn, cất giấu trong các lô hàng quá cảnh tại cửa khẩu Hữu Nghị.

Riêng trong năm 2025, lực lượng Hải quan đã thu giữ 376.577 sản phẩm thuốc lá điện tử. Lũy kế giai đoạn 2023-2025, tổng số sản phẩm thuốc lá điện tử bị thu giữ lên tới 614.608 sản phẩm, cho thấy tình trạng lợi dụng loại hình quá cảnh để buôn lậu mặt hàng này vẫn diễn biến phức tạp.

Cục Hải quan cho hay trong thời gian tới, đơn vị này sẽ tiếp tục tăng cường công tác thu thập thông tin, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan; siết chặt quản lý đối với loại hình vận chuyển quá cảnh, thương mại điện tử xuyên biên giới; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường nhằm kịp thời phát hiện, triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu lớn, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng.