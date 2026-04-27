Bắt giam kẻ giở trò đồi bại với bé gái rồi bỏ trốn

Lê Minh Hận (38 tuổi) thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 14 tuổi ở Khánh Hòa rồi bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối với Lê Minh Hận (38 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Lê Minh Hận khi bị bắt. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Theo công an, khoảng 0h40 ngày 23/3, cháu T. (14 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) đang ngủ ở nhà một mình thì cảm thấy đau rát ở bộ phận sinh dục nên tỉnh giấc, lúc này cháu T. phát hiện Lê Minh Hận đang ở trong phòng nên hoảng hốt truy hô.

Thời điểm này, nạn nhân bị tên này dùng tay tát và dùng gối, chăn đè lên mặt khống chế rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, kẻ này đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn cháu T. được người nhà đưa đến Công an xã Vạn Hưng trình báo.

Nhận tin báo, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp Công an xã Vạn Hưng triển khai lực lượng thu thập thông tin, tài liệu, dấu vết hiện trường, truy tìm Hận.

Tại cơ quan công an, Hận đã khai nhận hành vi hiếp dâm cháu T..

Qua điều tra mở rộng, công an xác định Lê Minh Hận còn thực hiện các vụ trộm cắp tài sản các hộ dân ở các khu vực thưa thớt dân cư vào ban đêm trên địa bàn xã Vạn Thắng.

Tại nơi ở của người này, công an đã thu giữ nhiều tang vật như bình xịt hơi cay, kiềm...

Vụ án vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.