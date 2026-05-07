Kiến nghị sớm ban hành chính sách hỗ trợ chuyển xe xăng sang xe điện

Ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội kiến nghị UBND thành phố sớm ban hành các chính sách hỗ trợ tài chính, ưu đãi thuế phí đăng ký, cấp biển số đối với phương tiện xanh.

Ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội vừa có báo cáo kết quả khảo sát bến bãi đỗ xe và chuyển đổi phương tiện giao thông xanh trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, có kết quả khảo sát việc chuyển đổi phương tiện cá nhân trong Vùng phát thải thấp.

Địa bàn giám sát được thực hiện tại 9 phường thuộc Vành đai 1 gồm: Ba Đình, Cửa Nam, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ngọc Hà, Ô Chợ Dừa, Tây Hồ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Kết quả khảo sát cho thấy, số lượng xe máy tại các phường rất lớn, trung bình từ 1.700- 85.000 xe/phường. Trong đó, phường Hoàn Kiếm có số xe máy nhiều nhất với 89.000, Tây Hồ (81.000), Giảng Võ (67.000 xe), Ngọc Hà (65.000 xe)...

Về cơ cấu nhiên liệu, xe máy sử dụng xăng là phổ biến, chiếm từ 94%-97%. Xe máy điện đã xuất hiện tại tất cả phường, nhưng số lượng hạn chế, dao động 1.000-3.500 xe mỗi phường, chiếm 3-6%.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 28, khóa XVI, được tổ chức ngày 26/11/2025, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Hà Nội. Nghị quyết quy định về lộ trình thực hiện vùng phát thải thấp theo từng giai đoạn. Cụ thể: Từ 1/7/2026: Thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong vành đai 1, gồm 9 phường: Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ. Từ ngày 1/1/2028: Thực hiện vùng phát thải thấp tại vành đai 1 và một số khu vực tại vành đai 2 trở vào. Gồm 9 phường vành đai 1 và các phường Láng, Đống Đa, Kim Liên, Bạch Mai, Vĩnh Tuy. Từ ngày 1/1/2030: Thực hiện vùng phát thải thấp tại vành đai 3 trở vào, gồm 36 phường, xã. Trong đó, 14 phường khu vực đường vành đai 2 và các xã, phường Phú Thượng, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Khương Đình, Định Công, Phương Liệt, Tương Mai, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng, Bồ Đề, Phù Đổng, Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh, Nội Bài. Từ năm 2031 trở đi: Các khu vực trên địa bàn thành phố có một trong các tiêu chí quy định tại nghị quyết này phải thực hiện vùng phát thải thấp. Trong vùng phát thải thấp, thành phố sẽ thực hiện cấm xe mô tô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải lưu thông; Cấm xe mô tô, xe gắn máy khác lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực; Hạn chế, tiến tới cấm xe ô tô không đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/ thời điểm hoặc khu vực.