Kiểm tra hơn 300 xe ngày cận Tết, chỉ phát hiện hai tài xế 'ma men'

|
Tối 13/2 (26 Tết), Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 - Công an TP Hà Nội và công an phường tổ chức chốt kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện trên tuyến đường Kim Mã, Hà Nội.
|
Kim Mã là trục giao thông chính, những ngày cận Tết luôn ken đặc phương tiện do nhu cầu đi lại, liên hoan tất niên tăng mạnh.
|
Để bảo đảm trật tự, tổ công tác bố trí đèn tín hiệu và cọc tiêu phản quang phân luồng từ xa, hướng dẫn các phương tiện di chuyển vào khu vực kiểm soát. Việc dừng xe được thực hiện theo từng làn, hạn chế ảnh hưởng đến dòng phương tiện đang lưu thông.
|
Người điều khiển phương tiện chỉ cần thổi vào phễu thu của thiết bị, kết quả hiển thị trong khoảng 10-15 giây. Nếu không phát hiện cồn, tài xế được tiếp tục hành trình ngay.
|
Theo ghi nhận, phần lớn người tham gia giao thông hợp tác, chấp hành yêu cầu kiểm tra. Trong đêm 26 Tết, tổ công tác dừng kiểm tra hơn 300 lượt xe. Kết quả, chỉ phát hiện 2 tài xế vi phạm nồng độ cồn.
|
“Tôi thấy kiểm tra như vậy là cần thiết, nhất là dịp cuối năm tiệc tùng nhiều. Cảnh sát giao thông kiểm tra nhanh, rõ ràng nên người dân cũng yên tâm”, anh T., ở phố Kim Mã nói.
|
“Tôi hoàn toàn đồng tình việc kiểm tra cả nam lẫn nữ. Đã lái xe thì phải tuân thủ quy định. Cách làm này không gây phiền hà”, một người dân ở phường Ba Đình chia sẻ.
|
Bên cạnh số đông chấp hành nghiêm quy định “đã uống rượu bia thì không lái xe”, lực lượng chức năng vẫn phát hiện hai trường hợp vi phạm.
|
Một nam tài xế sau khi rời buổi gặp mặt cuối năm cho biết chỉ sử dụng lượng nhỏ đồ uống có cồn. Tuy nhiên, kết quả đo xác định người này có nồng độ cồn trong hơi thở. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế vi phạm theo quy định.
|
Trường hợp còn lại cũng thừa nhận sử dụng rượu bia tại tiệc tất niên.
|
Càng về khuya, nhiệt độ ngoài trời giảm sâu, song chốt kiểm tra vẫn duy trì hoạt động.
|
Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, trong những ngày tới, các tổ công tác sẽ tiếp tục duy trì kiểm soát chặt chẽ nồng độ cồn trên các tuyến, trong tất cả các khung giờ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, để người dân vui Xuân, đón Tết an toàn.
Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.