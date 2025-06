Kiểm tra đột xuất cửa hàng của C.P Việt Nam tại Bình Dương

Một phó trưởng công an phường ở Bình Dương bị đình chỉ công tác

Phó trưởng Công an phường ở Bình Dương bị người dân tố cáo có hành vi gây thương tích, vi phạm quy định của ngành công an. Công an tỉnh này quyết định tạm đình chỉ công tác.