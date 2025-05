Một phó trưởng công an phường ở Bình Dương bị đình chỉ công tác

Phó trưởng Công an phường ở Bình Dương bị người dân tố cáo có hành vi gây thương tích, vi phạm quy định của ngành công an. Công an tỉnh này quyết định tạm đình chỉ công tác.

Ngày 29/5, nguồn tin của PV VietNamNet cho hay Công an tỉnh Bình Dương vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với trung tá Phạm Huy Hoàng - Phó trưởng Công an phường Chánh Nghĩa (TP Thủ Dầu Một). Trung tá Hoàng bị tạm đình chỉ công tác 30 ngày, kể từ ngày 29/5 để xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm. Người dân quay lại diễn biến vụ việc có liên quan đến trung tá Phạm Huy Hoàng. Ảnh: Cắt từ clip. Theo nguồn tin trên, trung tá Hoàng bị đình chỉ do có hành vi gây thương tích cho một người đàn ông vào tối ngày 28/5. Thời điểm này, trung tá Hoàng có dấu hiệu say xỉn, không mặc áo, liên tục có lời nói thiếu chuẩn mực và gây thương tích cho người đàn ông. Diễn biến sự việc này bị người đi đường phát hiện, quay lại clip chia sẻ lên mạng xã hội. Sau khi nắm thông tin, Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với trung tá Hoàng. Cũng theo nguồn tin, trước đó vị phó trưởng công an này cũng bị một số người dân phản ánh, tố cáo vì thiếu chuẩn mực trong công tác.

https://vietnamnet.vn/mot-pho-truong-cong-an-phuong-o-binh-duong-bi-dinh-chi-cong-tac-2406195.html