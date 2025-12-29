Kiểm tra doanh nghiệp trong vụ tai nạn 9 người chết ở Lào Cai

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách đối với Công ty Đức Linh Anh.

Hiện trường vụ lật xe thảm khốc khiến 9 người tử vong Khoảng 7h40 ngày 27/12, tại địa bàn xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến xe ô tô biển kiểm soát 29B-614.06 bị lật.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu kiểm tra, xác minh việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách đối với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đức Linh Anh do liên quan vụ tai nạn làm 9 người tử vong tại tỉnh Lào Cai.

Xe khách gặp nạn mang biển kiểm soát 29B-614.06, thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đức Linh Anh, địa chỉ tại số 4, ngách 12/14 phố Lương Khánh Thiện, Hà Nội. Xe ôtô này được Sở Xây dựng Hà Nội cấp phù hiệu "Xe hợp đồng".

Xe khách 29 chỗ chở đoàn thiện nguyện bị lật thuộc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đức Linh Anh.

Để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của doanh nghiệp trong vụ tai nạn, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Phòng Kiểm tra giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý vận tải, chính quyền địa phương, kiểm tra, xác minh toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách đối với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đức Linh Anh. Kết quả kiểm tra phải được báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 8/1/2026.

Phòng Quản lý vận tải cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, dữ liệu quản lý Nhà nước liên quan hoạt động vận tải của doanh nghiệp này. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Phòng Quản lý vận tải có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố Hà Nội.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, sáng 27/12, nhóm thiện nguyện Bếp Củi có 18 người đi ôtô khách do tài xế Đỗ Đăng T. (65 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển, từ Hà Nội lên điểm trường mầm non Tà Ghênh (ở xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai) để nấu ăn và tặng quà cho học sinh.

Đến khoảng 7h45, khi xe đi đến khoảng Km34+800 đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174 (thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ) - cách điểm trường Tà Ghênh khoảng 3 km thì xảy ra tai nạn.

Hậu quả, 9 người chết, 9 người bị thương, ôtô bị hư hỏng nặng.

Công an tỉnh Lào Cai cũng cho biết kết quả xác minh, điều tra sơ bộ bước đầu xác định ôtô khách trong quá trình di chuyển xuống dốc thì có dấu hiệu hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực.

Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường bê tông cua hình chữ S gồm hai đoạn cua liên tiếp, có độ dốc khoảng 18%. Khi đi qua đỉnh dốc và xuống đoạn dốc dài cong thì xe lao nhanh do hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực, sau đó trôi tự do đâm vào hộ lan và bị lật ngược.