Kiếm tiền từ việc thì thầm câu thoại nổi tiếng trong sách nói

Jon Vertullo lồng tiếng cho Cassian, vị tướng của tiên tộc trong loạt tiểu thuyết giả tưởng lãng mạn A Court of Thorns and Roses của nhà văn Sarah J. Maas. Ảnh: WSJ.

Sức hút của sách nói chuyển thể từ tiểu thuyết giả tưởng giúp các diễn viên lồng tiếng có lượng fan đông đảo và kiếm thêm thu nhập từ những câu thoại được yêu thích.

Diễn viên Anthony Palmini đảm nhận vai Rhysand trong phiên bản sách nói có sự tham gia của nhiều diễn viên, chuyển thể từ loạt tiểu thuyết giả tưởng lãng mạn ăn khách A Court of Thorns and Roses (Tòa án gai và hoa hồng).

Theo Wall Street Journal, với chất giọng khàn, mang âm hưởng đặc trưng của một người New York hâm mộ đội bóng chày Yankees, Palmini góp phần khắc họa sức hút của nhân vật giữa thế giới tiên tộc. Giọng đọc của anh cũng khiến người nghe say mê khi thưởng thức những câu chuyện tình yêu nóng bỏng do nhà văn Sarah J. Maas sáng tác.

“Tôi có thể khẳng định một điều rất nhiều phụ nữ đã kết hôn thực sự yêu thích những cuốn sách này”, Palmini nói.

Tuần này, các nhân vật trong thế giới truyện của Maas trở lại với A Court of Splintered Harmony (Tòa án hòa âm tan vỡ), cuốn thứ 6 của loạt truyện ăn khách. Bắt đầu từ năm 2015, series (loạt truyện) liên tục mở rộng với những câu chuyện phức tạp về các nàng tiên tai nhọn và quái vật khát máu. Sau 5 năm chờ đợi phần truyện mới, người hâm mộ sắp được đón đọc tác phẩm cùng hàng loạt sự kiện trực tiếp, hoạt động hợp tác với các thương hiệu và những cuộc thảo luận sôi nổi trong văn hóa đại chúng.

Với những độc giả cuồng nhiệt của Maas, điều được mong chờ nhất là phiên bản sách nói có nhiều diễn viên, kết hợp giọng đọc, âm nhạc và hiệu ứng âm thanh để tái hiện câu chuyện. Hình thức này ngày càng phổ biến, dù sách nói do một người dẫn chuyện vẫn được ưa chuộng hơn.

“Nghe các nhân vật được thể hiện qua giọng đọc và âm thanh khiến tôi cảm thấy được tiếp thêm sức sống. Chúng khiến tôi cảm thấy cuộc sống thật đáng sống”, Shaniah Hackbarth, nhà sáng tạo nội dung về sách trên TikTok, chia sẻ.

2 tác phẩm A Court of Thorns and Roses và A Court of Splintered Harmony của Sarah J.Maas. Ảnh: Bloomsbury.

Giọng nói quyết định sức hút của nhân vật

Người hâm mộ gọi tắt loạt truyện A Court of Thorns and Roses là ACOTAR. Khi chưa có bản chuyển thể điện ảnh hay truyền hình, sách nói do Graphic Audio sản xuất với nhiều diễn viên tham gia trở thành cách quan trọng để đưa thế giới của Maas đến gần độc giả. Nhờ đó, các diễn viên lồng tiếng cũng trở thành những cái tên được chú ý trong cộng đồng yêu thích thể loại lãng mạn giả tưởng.

Tuy nhiên, công việc này cũng đi kèm áp lực. Chỉ một từ phát âm khác lạ cũng có thể khiến người nghe mất hứng. Tiếng nôn ọe quá chân thực khiến khán giả buồn nôn, còn tiếng đôi cánh va vào nhau trong cảnh thân mật có thể gợi liên tưởng đến lồng chim. Những người đã hình dung sẵn giọng nói của nhân vật càng dễ thất vọng, nhất là khi nhiều độc giả quốc tế bất ngờ vì các nhân vật đều mang giọng Mỹ.

“Áp lực là rất lớn”, Kristina Kramer, 37 tuổi, đồng dẫn chương trình podcast Flights of Fantasy, chia sẻ.

Một trong những khoảnh khắc được người hâm mộ mong chờ nhất là lần đầu Rhysand gặp Feyre, nữ thợ săn anh đem lòng yêu. “Bạn không thể chỉ nói ‘Em ở đây rồi. Anh đã tìm em’ mà làm hài lòng tất cả người nghe”, Kramer nhận xét.

Trong truyện, Sarah J. Maas miêu tả Rhysand mang mùi cam quýt, muối biển và mưa, với đôi cánh sẫm màu phủ vảy giống da thuộc mà anh có thể giấu đi theo ý muốn. Tuy nhiên, tác giả ít mô tả giọng nói của nhân vật, ngoài một lần gọi đó là chất giọng “mềm như màn đêm”. Vì vậy, Palmini tự xây dựng cách thể hiện giọng Rhysand theo cảm nhận riêng.

Để tránh giọng đọc mang âm hưởng của một “dân tài chính” ở New York, Anthony Palmini không thu âm ngay sau khi gặp gỡ bạn bè ở Bronx. Ảnh: Palmini.

Một số người nghe cho rằng giọng Rhysand của Palmini giống nhân viên tài chính trẻ ở New York hơn vị lãnh chúa tiên tộc sống hàng thế kỷ. Để hạn chế ảnh hưởng từ giọng địa phương, nam diễn viên 45 tuổi tránh thu âm ngay sau khi gặp bạn bè ở Bronx.

Palmini cũng thừa nhận đôi khi phát âm sai từ do thói quen từ nhỏ, chẳng hạn đọc library (thư viện) thành liberry. Lỗi này nhanh chóng bị người hâm mộ phát hiện và đem ra bàn luận.

“Tôi nghĩ, thôi được, các bạn nói cũng có lý. Dù dọa đốt sách vì tôi phát âm sai từ library (thư viện), tôi hiểu mà. Tôi ghi nhận rồi. Từ giờ sẽ phát âm đúng”, Palmini kể. “

Trong khi loạt truyện Fourth Wing của Rebecca Yarros đang được chuyển thể thành phim truyền hình, các nhân vật trong ACOTAR lại đặt ra thách thức lớn về hình ảnh. Với hình dáng con người và đôi cánh khổng lồ, họ khó được tái hiện tự nhiên hơn những con rồng tạo bằng đồ họa máy tính.

Tiếng động có thể phá hỏng trải nghiệm

Tái hiện âm thanh trong thế giới giả tưởng đòi hỏi sự tỉ mỉ. Tiếng móng vuốt va vào nhau phải gợi không khí chiến đấu, còn các diễn viên cần thể hiện đúng cảm xúc của nguyên tác. Trong cảnh thân mật, họ thậm chí tạo thêm tiếng hôn sát micro. “Khi cần thiết, bạn phải thêm cả tiếng lưỡi”, Henry Kramer, người lồng tiếng cho Tamlin, chia sẻ.

Một số hiệu ứng lại khiến khán giả khó chịu. Tiếng dịch chuyển tức thời bị nhà sáng tạo nội dung Twisted Liss ví như “tiếng xì hơi ngoài vũ trụ”. Tiếng nhai, tiếng rên rỉ và tiếng ợ gợi dục của nhân vật cũng gây tranh cãi.

Melody Muzljakovich, diễn viên lồng tiếng cho Feyre dưới nghệ danh Melody Muze, nổi tiếng với khả năng tái hiện tiếng nôn mửa chân thực. Kinh nghiệm này một phần đến từ việc cô từng mắc chứng không dung nạp fructose.

Người hâm mộ đã chờ đợi suốt 5 năm để đón đọc phần mới nhất trong loạt truyện của Sarah J. Maas. Ảnh: Alexandra Genova.

Chính những cảnh tình cảm khiến nữ diễn viên 32 tuổi Melody Muzljakovich yêu thích công việc lồng tiếng. Cô thu âm trong phòng ngủ, cạnh bàn thờ đặt quả cầu pha lê và những lá bùa.

“Tôi thường nói rằng nữ thần tình yêu hẳn đã góp phần tạo nên con người mình. Tôi không có nhiều trải nghiệm hẹn hò hay yêu đương, nên đây là cách để tôi sống qua những nhân vật ấy”, cô chia sẻ.

Sức hút của truyện Maas còn thể hiện qua doanh số hơn 100 triệu bản tiếng Anh trên toàn thế giới. Người hâm mộ sẽ phải chờ đến tháng 12 để nghe phiên bản sách nói có nhiều diễn viên của A Court of Splintered Harmony do Graphic Audio sản xuất.

Bản sách nói truyền thống đã ra mắt trong tuần này. Jon Vertullo, 33 tuổi, người lồng tiếng cho Cassian, xem đây là vai diễn trong mơ. Dù cao khoảng 1,73 m và có chất giọng thân thiện, pha chút hài hước, anh lại hóa thân thành vị tướng cao lớn, cơ bắp như Jason Momoa.

Vertullo cho biết anh thấy thú vị khi lồng tiếng cho một vị tướng cao 1,9 m, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng đôi khi chỉ cần nằm trên giường và thì thầm bằng giọng khàn khàn. Nhờ vai Cassian, anh được mời dự các sự kiện người hâm mộ và nhận thu âm theo yêu cầu có trả phí. Nhiều người, kể cả các cặp đôi, muốn anh nhắc lại câu thoại nổi tiếng “Đặt tay lên đầu giường”. Anh hài hước nhận xét mình đã vô tình góp phần giữ gìn hạnh phúc hôn nhân của người khác.