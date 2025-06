Kịch bản để Indonesia có vé dự World Cup 2026

Thầy trò HLV Patrick Kluivert đã đánh bại Trung Quốc 1-0 với pha lập công của tiền đạo nhập tịch Ole Romeny. Tuy nhiên, ở trận đấu diễn ra ít giờ sau đó, Saudi Arabia cũng thắng Bahrain 2-0. Với 3 điểm quan trọng này, Saudi Arabia xếp thứ 3 chung cuộc ở bảng C, còn Indonesia xếp thứ 4. Hai đội cùng tiến vào vòng play-off để tranh vé dự World Cup.

Theo thể thức, 6 đội bóng xếp thứ 3 và 4 của 3 bảng ở vòng loại thứ 3 sẽ được chia vào 2 bảng đấu (mỗi bảng gồm 3 đội) tại play-off. Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt (sân nhà - sân khách) để chọn ra 2 đội nhất bảng giành vé trực tiếp dự World Cup 2026.

Hai đội nhì của 2 bảng đấu sẽ đá play-off (sân nhà - sân khách) để chọn ra đội đại diện châu Á duy nhất đá trận play-off liên lục địa. Hai đội thắng play-off liên lục địa sẽ giành vé dự World Cup 2026.

Ngoài Saudi Arabia, 2 đối thủ khác của Indonesia tại play-off cũng được xác định là UAE và Qatar. Đây là 2 đội tuyển lần lượt xếp thứ 3 và 4 ở bảng A.

Tại bảng B, Iraq, Oman và Palestine đang cạnh tranh từng điểm số cho 2 vị trí trong top 4. Iraq có lợi thế lớn nhất với 12 điểm sau 9 trận, hơn Oman và Palestine lần lượt 2 và 3 điểm.

Truyền thông Indonesia rất háo hức trước viễn cảnh đội nhà góp mặt ở play-off World Cup 2026. Trang Bola tin tưởng vào năng lực của HLV Kluivert cùng cộng sự, bên cạnh dàn sao nhập tịch, sẽ giúp Indonesia góp mặt ở giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau.

Các trận đấu tại play-off vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ diễn ra trong 3 ngày 8, 11 và 14/10.

Bên cạnh 3 nước đồng chủ nhà (Canada, Mexico, Mỹ), đã có tổng cộng 7 đội giành vé dự World Cup 2026 gồm Jordan, Uzbekistan, Nhật Bản, Iran, Argentina, Hàn Quốc và New Zealand.

