Real Madrid chiêu mộ thần đồng Argentina

ESPN cho biết Real Madrid sẽ phải chi 45 triệu euro cho Mastantuono. Hai CLB vẫn đang đàm phán về cách thanh toán số tiền nói trên. Cầu thủ 17 tuổi này sẽ ký hợp đồng có thời hạn 6 năm, kéo dài đến năm 2031.

Mastantuono sẽ gia nhập Real Madrid vào tháng 8, sau khi góp mặt tại FIFA Club World Cup cùng với River Plate.

Cũng theo ESPN, đại diện của Real Madrid đã có mặt tại Buenos Aires (Argentina) để đẩy nhanh thương vụ này, trước sự cạnh tranh gay gắt từ PSG. Mastantuono ưu tiên chọn chuyển đến sân Bernabeu chơi bóng, giúp cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi. Đại diện của tài năng trẻ này đã tạm hoãn các cuộc thương thảo với PSG và nghiêng về lựa chọn Real Madrid.

Tân HLV Xabi Alonso muốn Real Madrid chiêu mộ Mastantuono, người nổi bật ở vai trò tiền vệ tấn công và có thể khỏa lấp vị trí của Luka Modric trong tương lai. Alonso đánh giá cao khả năng quan sát và gây đe dọa cho đối thủ từ các tình huống cố định của Mastantuono.

HLV đội tuyển Argentina, Lionel Scaloni, đã triệu tập Mastantuono lên tuyển lần đầu tiên để chuẩn bị cho các trận đấu với Chile và Colombia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

Nếu ra sân, Mastantuono có thể trở thành cầu thủ trẻ nhất ra mắt đội tuyển Argentina ở một trận đấu chính thức.

Bên cạnh việc chiêu mộ Mastantuono, Real đang tích cực đàm phán để hoàn tất hai thương vụ Nico Paz (Como) và Alvaro Carreras (Benfica). Trước đó, đội chủ sân Bernabeu chiêu mộ thành công trung vệ Dean Huijsen

