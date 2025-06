Hậu vệ Tây Ban Nha bị la ó

Nguyên nhân cho những tiếng la ó này được cho là đến từ một khoảnh khắc tại Euro 2024. Trong trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Đức vào mùa hè năm ngoái, Cucurella được cho là đã dùng tay chặn cú sút của cầu thủ Đức.

Hành động này gây ra sự phẫn nộ trong lòng các cổ động viên chủ nhà, nhưng trọng tài lại không cho Đức hưởng quả phạt đền. Kết quả, Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 nhờ bàn thắng muộn của Mikel Merino. Cho đến trận bán kết Nations League 2025 rạng sáng 6/6, người hâm mộ Đức vẫn không thể quên khoảnh khắc này.

“Đó là những điều xảy ra, tôi không phải là người có lỗi," Cucurella chia sẻ trên Cope sau khi bị la ó trong trận bán kết với Pháp. “Tôi không biết họ muốn đạt được điều gì, nhưng đó là thực tế".

Mặc dù gặp phải sự phản đối từ khán giả, Cucurella vẫn giữ được sự bình tĩnh và tập trung thi đấu trước Pháp. Sau trận, hậu vệ của Chelsea cũng nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là đội tuyển Tây Ban Nha giành quyền vào chung kết. "La Roja" sẽ chạm trán Bồ Đào Nha vào rạng sáng 9/6 để tìm ra nhà vô địch Nations League năm nay.

Trên mạng xã hội, các cổ động viên đã thể hiện ý kiến của mình về vụ việc của Cucurella. Một người viết: "Họ hẳn rất ghét Cucurella." Một người khác cho biết: "CĐV Đức vẫn la ó Cucurella một năm sau sự việc này, họ thật sự thù dai." Một người thứ ba bình luận: "Tôi sẽ không bao giờ ngừng chán ghét Cucurella nếu là một người Đức".

