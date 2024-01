Khuyến mại nhiều, Toyota Camry và nhóm sedan D vẫn 'đi lùi'

Với doanh số không vượt mốc 5.000 xe/năm, thị phần của phân khúc sedan cỡ D ngày càng thu hẹp, thấp hơn cả nhóm xe cỡ nhỏ vốn cũng đã suy yếu do sức ép từ các mẫu SUV hay MPV.

Honda Accord. Ảnh: Thượng Thương.

Cuối năm 2022, nhiều người tin rằng phân khúc sedan D sẽ có thể lội ngược dòng khi doanh số các mẫu xe có dấu hiệu tăng trưởng nhẹ. Tuy nhiên, kết quả bán hàng của phân khúc này trong cả năm 2023 cho thấy sedan D còn quá nhiều rào cản để trở lại thời kỳ huy hoàng như đã từng.

Doanh số cả phân khúc sụt giảm

Kể từ sau sự ra đi của VinFast Lux A, phân khúc này đã dần tụt hạng khi so kè cùng những nhóm xe còn lại trên thị trường. Cả phân khúc bán được 4.625 xe sau 12 tháng của năm 2023, giảm đến gần 40% so với năm 2022. So với doanh số của nhóm xe cỡ nhỏ giá rẻ vốn đã suy yếu, kết quả bán hàng này của sedan D còn chưa bằng 50%.

Sedan D tụt dốc Doanh số cả nhóm sedan cỡ D trong năm 2022, 2023 (số liệu: VAMA) Nhãn 2021 2022 2023

xe 5544 7707 4625

Nhìn qua Toyota Camry, mẫu xe luôn thống trị phân khúc cỡ D, kết quả bán hàng trong năm 2023 chỉ đạt 2.429 xe, sụt giảm gần 45,6% so với năm 2022. Trung bình mỗi tháng của năm trước, Camry chỉ bán được khoảng 200 xe.

Sức mua giảm mạnh nhưng vẫn đủ để Toyota Camry giữ được ngôi vương trước các đối thủ do Kia K5 và Mazda6 đều không ghi nhận sự bứt tốc nào trong năm vừa qua. Thậm chí, dù được áp dụng nhiều chương trình khuyến mại xuyên suốt 12 tháng, doanh số của cả 2 mẫu xe vẫn chưa ghi nhận sự tăng trưởng nào.

Kia K5. Ảnh: Thaco Vietnam.

Kia K5 cán đích với 115 xe bán ra trong tháng 12, nâng doanh số cả năm lên 1.044 chiếc. Thaco Việt Nam cũng chỉ bán được 88 chiếc Mazda6 trong tháng cuối năm 2023, đưa tổng lượng xe bán được cả năm 2023 cán mốc 1.094 chiếc.

Honda Accord vẫn tiếp tục trở thành mẫu xe bán chậm nhất phân khúc khi bán được chưa đến 60 xe trong năm 2023. Với doanh số chỉ đạt 58 xe sau 12 tháng, Honda Accord lại ghi tên mình vào nhóm xe bán chậm nhất thị trường cùng những cái tên quen thuộc như Toyota Alphard, Suzuki Ciaz,...

Nhiều ưu đãi cho khách hàng

Đầu năm nay, cả nhóm sedan cỡ D đều được các nhà sản xuất và đại lý áp dụng nhiều ưu đãi nhằm kích cầu tiêu dùng của khách hàng. Trong đó, Toyota Camry hiện được nhiều đại lý xả kho lô xe số VIN 2023 chuẩn bị cho đợt ôtô mới.

Cụ thể, nhân viên tư vấn của một đại lý Toyota tại Hà Nội cho biết hiện cửa hàng giảm trực tiếp 50 triệu đồng đối với khách hàng đặt mua Camry trong tháng một, đi kèm bảo hiểm thân vỏ và phiếu ưu đãi bảo dưỡng xe. Tuy nhiên, lượng xe còn trong kho đã vơi dần và hiện chỉ còn duy nhất lựa chọn màu đen.

"Khách mua Toyota Camry màu đen sẽ được giảm 50 triệu đồng, nhưng đại lý chỉ còn sẵn 1-2 xe, vì vậy nếu người mua có nhu cầu nên đặt sớm để kịp hưởng ưu đãi", nhân viên này nói thêm.

Kia K5 cũng được nhiều đại lý sẵn sàng giảm từ vài chục đến cả trăm triệu đồng nhằm đẩy nhanh lượng xe tồn. Đặc biệt, một vài chiếc K5 số VIN 2022 còn sót lại được nhiều đại lý giảm hơn 100 triệu đồng.

Toyota Camry. Ảnh: Bối Hạ.

Liên hệ đến một đại lý Kia tại Hà Nội, nhân viên ở đây cũng cho biết hiện kho xe chỉ còn sẵn 1 chiếc Kia K5 màu trắng phiên bản Luxury số VIN 2022, khách hàng nếu đặt mua và thanh toán sớm sẽ được giảm 110 triệu, đưa giá niêm yết mẫu sedan D về mức 749 triệu đồng.

"Không phải đại lý nào cũng còn K5 VIN 2022 nên khách hàng nếu không quá quan trọng đời xe có thể đặt sớm để hưởng ưu đãi", người này tiết lộ.

Honda Việt Nam cũng đang triển khai chương trình hỗ trợ 50% phí trước bạ đối với một số mẫu sedan của hãng, trong đó có Accord. Như vậy, sau khi áp dụng ưu đãi, giá của mẫu Sedan cỡ D sẽ còn khoảng 1,1- 1,3 tỷ đồng .

Tuy nhiên, Honda Accord vẫn loay hoay dù được đánh giá cao về thiết kế và khả năng vận hành nhưng lại ít phiên bản và kén khách. Mức giá cao dù đã áp dụng ưu đãi cũng khiến sức cạnh tranh của mẫu sedan cỡ D này ngày càng suy yếu.

Trước sức ép từ các phân khúc SUV hay MPV, thị phần của sedan cỡ D dự kiến sẽ ngày càng thu hẹp trong năm nay. Đặc biệt, 2024 cũng là thời điểm nhiều mẫu SUV, MPV giá rẻ đổ bộ thị trường xe Việt. Nhóm sedan D sẽ cần nhiều cú hích từ những nhà sản xuất hơn để nâng cao sức cạnh tranh trong cuộc đua về giá như hiện tại.