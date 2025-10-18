Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Khuyến mại mua 1 tặng 1, phố thời trang Hà Nội vẫn buồn thiu sát 20/10

  • Thứ bảy, 18/10/2025 19:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Được mệnh danh là "thủ phủ" thời trang ở Hà Nội, phố Chùa Bộc thưa vắng khách ngay trước dịp lễ 20/10, bất chấp việc các cửa hàng tung khuyến mại ''khủng".

thoi trang e, thoi trang 20/10, qua 20/10 anh 1

Sát ngày 20/10, nhiều cửa hàng trên "phố thời trang'' Chùa Bộc (Hà Nội) đều treo biển khuyến mại, giảm giá sản phẩm 20-50%, thậm chí "mua 1 tặng 1" nhưng lượng khách đến mua vẫn rất ít ỏi.

thoi trang e, thoi trang 20/10, qua 20/10 anh 2

Một thương hiệu thời trang tung khuyến mại giảm giá tới 50% từ ngày 1/10 đến 31/10 nhưng vẫn không hút khách. Tuy nhiên, theo quan sát, các sản phẩm giảm giá "khủng" hầu hết là hàng ''gãy size'', không còn đầy đủ kích cỡ.
thoi trang e, thoi trang 20/10, qua 20/10 anh 3

Một cửa hàng khác cũng vắng vẻ dù đã áp dụng đồng loạt các chương trình khuyến mại: giảm giá 50%, đồng giá các sản phẩm, giảm 20.000 đồng/sản phẩm.
thoi trang e, thoi trang 20/10, qua 20/10 anh 4

Nhiều cửa hàng không một bóng khách dù đang là cao điểm tối cuối tuần 17/10.
thoi trang e, thoi trang 20/10, qua 20/10 anh 5

Cảnh vắng vẻ, đìu hiu tại "phố thời trang" Chùa Bộc trong những ngày sát lễ 20/10.
thoi trang e, thoi trang 20/10, qua 20/10 anh 6

Những cửa hàng mỹ phẩm cũng chung cảnh ngộ.
thoi trang e, thoi trang 20/10, qua 20/10 anh 7

Biển hiệu giảm giá, sale tới 50% được "phủ sóng" khắp nơi.
thoi trang e, thoi trang 20/10, qua 20/10 anh 8

Một cửa hàng còn tung ra các gói combo quà tặng giá rẻ, chỉ 99.000-199.000 đồng cho 3 món quà kèm hộp, song cũng không thu hút được nhiều khách hàng.
thoi trang e, thoi trang 20/10, qua 20/10 anh 9

Cả con phố thời trang Chùa Bộc chỉ lác đác khách, có lúc nhân viên bán hàng còn nhiều hơn người mua.
thoi trang e, thoi trang 20/10, qua 20/10 anh 10

Theo lý giải của nhiều người bán, ngoài nguyên nhân khách hàng hiện có xu hướng mua sắm qua mạng thì còn do tâm lý thắt chặt chi tiêu khiến các cửa hàng ngày càng vắng vẻ.
thoi trang e, thoi trang 20/10, qua 20/10 anh 11

Ngoài Chùa Bộc, phố Hoàng Cầu cũng là nơi tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh thời trang. Không khí tại đây cũng không sôi động hơn.
thoi trang e, thoi trang 20/10, qua 20/10 anh 12

Dù chỉ mới 20h nhưng các cửa hàng đã vãn khách.

thoi trang e, thoi trang 20/10, qua 20/10 anh 13

Thị trường thời trang ở Hà Nội không còn cảnh khách chen chúc "săn sale" trước dịp ngày 20/10 như mọi năm.

Quà 20/10 độc lạ: Hoa Pickleball lần đầu xuất hiện

Ngoài các loại hoa tươi quen thuộc, thị trường quà tặng 20/10 năm nay còn xuất hiện nhiều sản phẩm mới lạ như cây tùng bonsai mạ vàng, hoa bóng Pickleball...

34:2045 hôm qua

Xếp hàng mua quần áo đến khuya ở Hà Nội

Nhiều cửa hàng ở phố Chùa Bộc (quận Đống Đa) lùi thời gian đóng cửa đến khuya, thay vì 22h thường ngày, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp cuối năm.

11:58 24/1/2025

Vì sao mặt bằng bán lẻ ở Hà Nội ế ẩm?

Tỷ lệ lấp đầy mặt bằng bán lẻ tại Thủ đô vẫn chưa đạt như kỳ vọng dù các tín hiệu từ nguồn cung và cầu tương đối khởi sắc.

16:00 25/3/2023

Sap kiem tra thi truong vang TP.HCM hinh anh

Sắp kiểm tra thị trường vàng TP.HCM

2 giờ trước 19:11 18/10/2025

0

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 (TP.HCM) đề nghị các sở, ngành phối hợp quản lý thị trường vàng, hoạt động mua bán vàng, thanh kiểm tra chặn rủi ro liên quan đến đầu cơ, thổi giá.

https://vtcnews.vn/tung-khuyen-mai-mua-1-tang-1-pho-thoi-trang-ha-noi-van-buon-thiu-sat-ngay-20-10-ar971586.html

Hiếu Nguyễn/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

thời trang ế thời trang 20/10 quà 20/10 Hà Nội bán lẻ chùa bộc 20/10

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý