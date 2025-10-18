Khuyến mại mua 1 tặng 1, phố thời trang Hà Nội vẫn buồn thiu sát 20/10

Một thương hiệu thời trang tung khuyến mại giảm giá tới 50% từ ngày 1/10 đến 31/10 nhưng vẫn không hút khách. Tuy nhiên, theo quan sát, các sản phẩm giảm giá "khủng" hầu hết là hàng ''gãy size'', không còn đầy đủ kích cỡ.