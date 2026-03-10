Khuyến mại lớn mang đến cơ hội sở hữu ôtô đầu năm cho gia đình trẻ

Nhu cầu sở hữu một không gian di chuyển riêng tư trở nên thiết thực hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh đó, các chính sách ưu đãi lớn từ Toyota và các hãng là đòn bẩy giúp việc mua xe mới trở nên dễ dàng hơn cho các gia đình.

Chiếc xe gắn kết các thành viên trong gia đình

Tháng đầu năm mới, nhịp sống hối hả, tất bật tạm nhường chỗ cho những chuyến du xuân, thăm hỏi người thân hay du lịch ngắn ngày bên những người thân yêu trong gia đình. Thay vì phụ thuộc vào lịch trình gò bó của các phương tiện công cộng, cộng thêm sự khan hiếm và có phần đắt đỏ của dịch vụ vận tải, nhiều gia đình chọn sử dụng phương tiện cá nhân. Điều này mang đến sự tiện lợi, tiết kiệm chi phí, đảm bảo riêng tư. Trong khoang cabin rộng rãi, ấm áp, hòa cùng những bản nhạc xuân hay những tiếng cười đùa của con nhỏ là chất xúc tác gắn kết tình cảm giữa các thành viên.

Chiếc xe trở thành “sợi dây” gắn kết các thành viên trong gia đình.

Trên những chiếc xe đủ rộng, không gian đủ thoải mái, những hành trình đầu năm là khoảng thời gian hiếm hoi để bố mẹ gác lại công việc, con cái rời xa màn hình điện thoại hay máy tính để cùng nhau trò chuyện, ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên, khám phá những nét đẹp văn hóa truyền thống và học hỏi thêm nhiều điều mới. Vì vậy, việc lựa chọn chiếc xe có không gian rộng rãi, vận hành mạnh mẽ hay bền bỉ gắn bó lâu dài với gia đình và tiết kiệm chi phí vận hành trở thành ưu tiên hàng đầu trong tiêu chí mua ôtô của nhiều người dùng Việt.

Những lựa chọn sáng giá

Trong bối cảnh thị trường ôtô ngày càng phát triển mạnh mẽ với đa dạng thương hiệu, mẫu xe như hiện nay, người dùng có rất nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, Toyota vẫn giữ được vị thế nhờ sự thấu hiểu thói quen sử dụng cũng như ngày càng cải tiến để đáp ứng thị hiếu người Việt.

Yaris Cross hiện đại, năng động là lựa chọn của nhiều gia đình trẻ.

Ứng cử viên đầu tiên của thương hiệu Toyota chinh phục lòng tin của các gia đình trẻ hiện nay là mẫu Yaris Cross, với hai phiên bản thuần xăng và hybrid tự sạc (HEV). Mẫu SUV đô thị này không chỉ kế thừa những giá trị cốt lõi của xe Toyota là bền bỉ, tiết kiệm, mà còn gây ấn tượng bởi thiết kế năng động và trẻ trung, trang bị dồi dào cùng công nghệ an toàn hiện đại. Kính trần xe toàn cảnh, đá cốp, sạc không dây, loa cao cấp Pioneer, phanh tay điện tử, kết nối điện thoại thông minh với màn hình giải trí cỡ lớn hay những tính năng an toàn Toyota Safety Sense đã biến Yaris Cross trở thành “ngôi nhà di động” cho các gia đình.

Đặc biệt, khách hàng mua mẫu xe này trong tháng 3 còn được nhận ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ. Mức lãi suất chỉ từ 5,99%/năm được áp dụng cho khách hàng mua theo hình thức trả góp. Ngoài ra, từ 20/1, mẫu xe Yaris Cross HEV được hưởng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt từ Nhà nước, giúp giá xe giảm 37 triệu đồng, chỉ còn từ 728 triệu đồng, giúp việc sở hữu xe thân thiện môi trường trở nên dễ dàng hơn.

Vios ghi dấu ấn bền bỉ, tiết kiệm, không gian rộng rãi, là mẫu xe tin cậy cho gia đình.

Vios - mẫu sedan bán chạy nhất phân khúc B nhiều năm liền - vẫn là lựa chọn bền, tiết kiệm và tin cậy cho nhiều gia đình Việt, đặc biệt là những gia đình trẻ lần đầu mua xe với vốn đầu tư ban đầu nhỏ. Vios là một trong số ít mẫu xe có lịch sử phát triển lâu dài nhất tại Việt Nam với hơn 23 năm, điều này càng chứng minh vị thế của mẫu xe này trong lòng đông đảo khách hàng.

Ở phiên bản cải tiến, Vios đã có những tinh chỉnh đáng kể về thiết kế, trang bị và bổ sung hai tính năng an toàn TSS là cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo lệch làn đường trong khi vẫn duy trì được không gian nội thất và phần cốp rộng rãi. Ưu đãi đến 50% thuế trước bạ, giúp khách hàng tiết kiệm từ 23 triệu đồng đến 27 triệu đồng (tùy phiên bản). Mức lãi suất hấp dẫn cũng được Công ty Tài chính Toyota Việt Nam áp dụng cho mẫu xe này.

Veloz Cross không chỉ là chiếc xe cho gia đình, mà còn phù hợp cho kinh doanh dịch vụ.

Với các gia đình đông thành viên, Veloz Cross hoặc Avanza Premio là lựa chọn hợp lý hơn cả trong tầm giá dưới 700 triệu đồng. Chi phí lăn bánh càng được tối ưu khi Toyota hỗ trợ đến 100% lệ phí trước bạ, mức giảm cao nhất 66 triệu đồng. Đây là hai mẫu xe nhận được khuyến mại lớn nhất của hãng trong quý đầu năm 2026.

Sở hữu không gian rộng rãi với 7 chỗ ngồi, chiều dài cơ sở 2.750 mm cùng dung tích khoang hành lý đến 498 lít, hai hàng ghế sau có thể gập phẳng nhờ chế độ sofa giúp gia tăng diện tích trong trường hợp cần chở nhiều đồ cồng kềnh. Không chỉ là lựa chọn tin cậy cho gia đình, Veloz Cross và Avanza Premio còn có thể “đa di năng” trong kinh doanh dịch vụ, tạo ra nguồn thu nhập ổn định trong bối cảnh nhu cầu di chuyển tăng cao.

Một chiếc xe phù hợp không chỉ giúp quãng đường ngắn lại, mà còn mở ra những không gian trải nghiệm mới, nơi tiếng cười và sự gắn kết gia đình được ưu tiên hàng đầu.