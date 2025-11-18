Nhật Bản cảnh báo công dân tại Trung Quốc

Nhật Bản kêu gọi công dân tại Trung Quốc tăng cường cảnh giác khi căng thẳng ngoại giao bùng lên sau phát biểu của Thủ tướng Takaichi về Đài Loan, kéo theo hệ lụy du lịch và kinh tế.

Cảnh sát Nhật Bản đứng gác tại lối vào Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo (Nhật Bản) ngày 18/11. Ảnh: Reuters.

Nhật Bản vừa kêu gọi công dân đang sinh sống và làm việc tại Trung Quốc tăng cường các biện pháp an toàn, tránh tụ tập đông người trong bối cảnh tranh cãi ngoại giao giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á ngày càng căng thẳng, theo Reuters.

Khuyến cáo được Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh đưa ra đúng thời điểm một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Nhật tới Trung Quốc ngày 18/11 để gặp gỡ người đồng cấp, nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng song phương.

Thứ trưởng Nội vụ Yoshitaka Kihara cho biết Nhật Bản đưa ra cảnh báo an toàn dựa trên “đánh giá tổng hòa về tình hình an ninh, chính trị và xã hội tại Trung Quốc”.

Đại sứ quán Nhật tại Bắc Kinh cũng lưu ý công dân nên tôn trọng phong tục địa phương, cẩn trọng khi tiếp xúc với người dân Trung Quốc, quan sát kỹ xung quanh và hạn chế đi một mình, đặc biệt khi đi cùng trẻ nhỏ.

“Trong trường hợp phát hiện người hoặc nhóm người khả nghi, hãy tránh tiếp cận và rời khỏi khu vực ngay lập tức”, thông báo nhấn mạnh.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng khuyến cáo công dân hạn chế tới Nhật Bản - động thái có thể giáng đòn mạnh vào ngành du lịch Nhật khi du khách Trung Quốc hiện chiếm gần một phần tư tổng lượng khách quốc tế, theo số liệu chính thức. Cổ phiếu các doanh nghiệp dịch vụ - du lịch Nhật Bản đồng loạt giảm sâu.

Khủng hoảng bùng phát sau khi Thủ tướng Takaichi cảnh báo trước các nghị sĩ Nhật rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc nhằm vào Đài Loan đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản có thể buộc Tokyo phải đưa ra phản ứng quân sự.

Ngay sau đó, một nhà ngoại giao Trung Quốc tại Nhật đã đăng bình luận mang tính đe dọa nhắm vào bà Takaichi trên mạng xã hội, khiến Tokyo phản ứng gay gắt.

Căng thẳng chính trị cũng ảnh hưởng tới lĩnh vực văn hóa: ít nhất hai bộ phim Nhật Bản đã bị hoãn chiếu tại Trung Quốc. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cho biết quyết định này nhằm “thận trọng xem xét tâm lý khán giả trong nước”.

Phát ngôn của bài Takaichi về vấn đề Đài Loan thổi bùng lên căng thẳng Trung - Nhật. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc luôn khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời, sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất hòn đảo, dù chủ trương chung vẫn là đối thoại và thống nhất trong hòa bình.

Trong khi đó, Đài Loan nằm cách lãnh thổ Nhật chỉ hơn 110 km, và vùng biển quanh đảo là tuyến giao thương huyết mạch của Tokyo. Nhật Bản cũng là nơi đặt căn cứ quân sự nước ngoài lớn nhất của Mỹ.

Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi tuần này được xem là cơ hội để hai bên đối thoại, nhưng Trung Quốc tuyên bố Thủ tướng nước này không có kế hoạch gặp bà Takaichi bên lề sự kiện.

Nhật Bản cho biết vẫn để ngỏ khả năng tổ chức các cuộc gặp song phương và sẵn sàng duy trì “các kênh đối thoại đa dạng” với Bắc Kinh.

Ngoài du lịch, nền kinh tế Nhật còn phụ thuộc lớn vào nguồn cung khoáng sản quan trọng từ Trung Quốc cho các ngành điện tử, ôtô và nhiều lĩnh vực khác.

“Nếu quá phụ thuộc vào một quốc gia sẵn sàng sử dụng biện pháp cưỡng ép kinh tế khi không hài lòng, rủi ro không chỉ xảy ra với chuỗi cung ứng mà cả ngành du lịch”, Bộ trưởng An ninh kinh tế Kimi Onoda cảnh báo.

Bà cho rằng Nhật Bản phải nhận thức “nguy cơ từ việc phụ thuộc kinh tế vào một đối tác có thể gây rủi ro bất cứ lúc nào”, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc khuyên công dân không tới Nhật.

Lãnh đạo ba hiệp hội doanh nghiệp lớn nhất Nhật đã gặp Thủ tướng Takaichi tối 18/11 để kêu gọi Tokyo thúc đẩy đối thoại nhằm giải quyết khủng hoảng ngoại giao.