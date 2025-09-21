Khủng hoảng bao vây Jeon Ji Hyun

Tranh cãi xoanh quanh phim mới của Jeon Ji Hyun đang ngày càng nghiêm trọng tại Trung Quốc. Nhiều thương hiệu đã gỡ quảng cáo và xóa bỏ mọi hình ảnh liên quan đến nữ diễn viên.

Theo Sohu, tranh cãi xoay quanh Jeon Ji Hyun tại Trung Quốc đang leo thang. Hàng loạt thương hiệu đã gỡ quảng cáo, xóa bỏ mọi thông tin, hình ảnh liên quan đến nữ diễn viên. Từ vị thế minh tinh hàng đầu, Jeon Ji Hyun hiện bị xếp ngang hàng với “nghệ sĩ có vết nhơ”, nguy cơ phong sát tại đất nước tỷ dân.

Sự việc đến từ bộ phim truyền hình Tempest (Giông tố), phát sóng ngày 10/9 với tổng cộng 9 tập. Các chi tiết như khung cảnh nghèo nàn được chú thích là thành phố Đại Liên, cùng nhiều câu thoại gây tranh cãi của Jeon Ji Hyun. Ngoài ra, trong một phân cảnh khác, nữ diễn viên còn đọc sai câu thơ cổ của Lý Bạch bằng tiếng Trung khiến thổi bùng làn sóng phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc.

Jeon Ji Hyun bị khán giả Trung Quốc tẩy chay. Ảnh: NSX

Đáng chú ý, dù các nhãn hàng liên tiếp tuyên bố cắt quan hệ, nhưng phía Jeon Ji Hyun vẫn giữ im lặng. Hệ quả không chỉ dừng lại ở việc mất thị trường Trung Quốc mà còn có thể ảnh hưởng đến loạt hợp đồng quốc tế và con đường sự nghiệp lâu dài của cô.

Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cũng đặt câu hỏi rằng câu hỏi đặt ra là: "Trách nhiệm thực sự thuộc về ai? Jeon Ji Hyun bị chỉ trích vì trực tiếp nói câu thoại, nhưng biên kịch Jeong Seo Kyeong cùng hai đạo diễn Kim Hee Won và Heo Myung Haeng mới là những người định hình nội dung".

Việc dư luận tập trung tấn công vào nữ diễn viên, trong khi bỏ qua ê-kíp sản xuất, khiến nhiều ý kiến cho rằng đây là cách “đơn giản hóa” để dễ dàng tìm ra "vật tế thần" cho bê bối này.

Jeon Ji Hyun sinh năm 1981, cô được coi là một trong những ngôi sao Hàn nổi tiếng nhất tại Trung Quốc. Cô gây sốt từ My Sassy Girl và Il Mare, từng hợp tác với Lý Băng Băng, Ngô Quân Mai trong Snow Flower and the Secret Fan.

Trong 25 năm sự nghiệp, các phim Jeon Ji Hyun tham gia như The Thieves, Assassination đều được phát hành tại Trung Quốc và nhận được ủng hộ đông đảo từ khán giả nơi này. Do đó, thị trường Trung Quốc được xem thành mảnh đất màu mỡ để nữ diễn viên mở rộng sức ảnh hưởng, đặc biệt trong mảng quảng cáo từ mỹ phẩm, trang sức cho đến đồng hồ xa xỉ.