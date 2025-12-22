Khủng bố tại Bondi: Ném bom bất thành, nghi phạm xả súng vào đám đông

Cảnh sát Australia cho biết hai nghi phạm đã ném bom ống và bom giấu trong bóng tennis vào đám đông trên bãi biển Bondi, trước khi xả súng, nhưng các quả bom này đã không phát nổ.

Hai cha con nghi phạm ôm bọc đồ khả nghi ra khỏi nhà lúc 2h sáng ngày 14/12. Ảnh: NSW Police.

Thông tin được nêu trong hồ sơ do tòa án công bố ngày 22/12. Theo đó, rạng sáng ngày xảy ra vụ tấn công, khoảng 2h ngày 14/12 (giờ địa phương), camera an ninh ghi lại cảnh hai nghi phạm mang theo các vật dài, cồng kềnh được bọc trong chăn, rời khỏi một căn nhà cho thuê ở khu Campsie, đưa đồ lên ôtô.

Đến khoảng 17h cùng ngày, hai nghi phạm lái xe tới khu vực Bondi. Cảnh sát cho rằng các vật bọc trong chăn gồm hai khẩu súng shotgun, một khẩu súng trường, ba quả bom ống, một quả bom giấu trong bóng tennis và một thiết bị nổ tự chế khác.

Theo cảnh sát, hai nghi phạm đã ném các quả bom ống và bom giấu trong bóng tennis vào đám đông trên bãi biển Bondi, trước khi nổ súng, nhưng các thiết bị nổ không kích hoạt.

Sau đó, cảnh sát phát hiện tại căn nhà mà hai nghi phạm thuê ở Campsie các bộ phận in 3D dùng để chế tạo súng, thiết bị chế tạo bom và các bản sao Kinh Quran.

Vụ tấn công nhằm vào lễ hội Hanukkah của cộng đồng người Do Thái tổ chức trên bãi biển Bondi, Sydney, Australia, ngày 14/12. Vụ việc khiến 15 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Thông tin từ phía cảnh sát được tòa án công bố cho biết, hai nghi phạm đã lên kế hoạch cho vụ tấn công trong nhiều tháng, thậm chí đã đến bãi biển Bondi quan sát địa thế ở thời điểm 2 ngày trước khi gây án.

Hình ảnh kèm theo hồ sơ cho thấy hai cha con nghi phạm từng luyện tập sử dụng súng tại một khu vực nông thôn ở bang New South Wales, Australia.

Nghi phạm Sajid Akram, 50 tuổi, luyện tập sử dụng súng tại một khu vực nông thôn ở bang New South Wales. Ảnh: NSW Police.

Cảnh sát cũng thu được một đoạn video quay trong tháng 10 lưu trong điện thoại của một nghi phạm. Video ghi lại cảnh hai cha con nghi phạm ngồi trước hình ảnh lá cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), nói bằng tiếng Anh về lý do tiến hành vụ tấn công.

Theo cảnh sát, một trong hai nghi phạm là Sajid Akram, 50 tuổi, người này đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường. Con trai ông ta, Naveed Akram, 24 tuổi, bị truy tố 59 tội danh, trong đó có tội giết người và khủng bố.

Cơ quan lập pháp bang New South Wales đã được triệu tập khẩn cấp trong ngày 22/12 để bỏ phiếu về dự luật mới, trong đó đề xuất siết chặt quyền sở hữu súng, cấm trưng bày các biểu tượng khủng bố và hạn chế biểu tình.

Dự luật của bang quy định mỗi cá nhân chỉ được sở hữu tối đa 4 khẩu súng, hoặc tối đa 10 khẩu đối với một số nhóm đặc thù như nông dân.

Dù Australia vốn áp dụng các quy định kiểm soát súng nghiêm ngặt hàng đầu thế giới sau vụ xả súng năm 1996 khiến 35 người thiệt mạng, vụ việc tại Bondi đã làm lộ ra những vấn đề mà giới chức cho rằng cần được khắc phục sớm.

Tại New South Wales, dữ liệu từ cơ quan đăng ký súng cho thấy có hơn 70 người sở hữu trên 100 khẩu súng. Một người có giấy phép sử dụng súng thậm chí sở hữu tới... 298 khẩu.

Nghi phạm Naveed Akram, 24 tuổi, đang bị truy tố 59 tội danh. Ảnh: NSW Police.

Thủ hiến New South Wales, ông Chris Minns, cho biết ông dự đoán sẽ có sự phản đối đối với dự luật, trong đó có các hạn chế về tụ tập công cộng sau các vụ khủng bố vừa qua, nhưng ông khẳng định đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ an toàn xã hội.

Thủ tướng Australia, ông Anthony Albanese, đang đối mặt với làn sóng chỉ trích từ phe đối lập, cho rằng chính phủ chưa nỗ lực hết sức để ngăn chặn sự gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái.

Phát biểu ngày 22/12, Thủ tướng Albanese cho biết ông hiểu sự phẫn nộ của một bộ phận cộng đồng Do Thái sau vụ tấn công khủng bố đang hướng vào ông, đồng thời ông Albanese kêu gọi người dân Australia đoàn kết.

“Trên cương vị thủ tướng, tôi cảm nhận rõ gánh nặng trách nhiệm trước một hành động tàn bạo xảy ra trong thời gian tôi đương nhiệm. Tôi xin lỗi vì những gì cộng đồng Do Thái cũng như toàn thể người dân Australia đã phải trải qua”, ông Albanese nói.

Chính quyền của ông Albanese khẳng định luôn lên án chủ nghĩa bài Do Thái và nhấn mạnh các đạo luật đã được thông qua trong hai năm qua nhằm hình sự hóa những hành vi và ngôn từ xúi giục sự thù ghét.