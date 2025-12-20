Người hùng vụ xả súng ở Australia nhận 1,65 triệu USD

Ahmed al-Ahmed, người liều mình trấn áp một kẻ xả súng tại bãi biển Bondi (Australia), hôm 19/12 đã nhận được số tiền quyên góp từ cộng đồng ngay trên giường bệnh.

Người hùng vụ xả súng Bondi nhận tấm séc từ người ủng hộ. Ảnh: mdmotivator/Instagram.

Số tiền này trị giá hơn 2,5 triệu dollar Australia (khoảng 1,65 triệu USD ) và đến từ hơn 43.000 người quyên góp, Reuters đưa tin. Một tấm séc được mang đến tận giường bệnh nơi ông Ahmed đang điều trị vết thương do trúng đạn.

Trong vụ nổ súng tại bãi biển Bondi hôm 14/12, ông Ahmed đã lao vào một trong hai kẻ xả súng, cướp lấy vũ khí và trấn áp người này. Sau đó, ông bị hung thủ còn lại bắn bị thương.

Khi được trao tấm séc, ông Ahmed hỏi: “Tôi xứng đáng với cái này à?”. “Từng đồng”, Zachery Dereniowski, người khởi động chiến dịch quyên góp, trả lời.

“Khi tôi cứu người, tôi làm điều đó từ tận trái tim. Đó là một ngày đẹp trời, mọi người đều đang vui vẻ với con cái, phụ nữ, nam giới, thanh niên, tất cả đều đang hạnh phúc. Họ xứng đáng được vui vẻ”, ông Ahmed nói thêm.

Cả Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns cũng đều đã đến tận giường bệnh để thăm Ahmed.

Ông Ahmed, 43 tuổi, rời quê hương Syria để đến Australia làm việc gần 20 năm trước. Ông là chủ một cửa hàng thuốc lá ở bãi biển Bondi.

Vụ xả súng hôm 14/12 - nhằm vào một buổi lễ của người Do Thái - đã khiến 15 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Nghi phạm là hai cha con mang tư tưởng bài Do Thái, trong đó người cha đã bị cảnh sát tiêu diệt tại hiện trường. Người con bị thương và đã được đưa vào bệnh viện điều trị.