Khu công nghiệp TP.HCM cần tuyển hơn 10.000 lao động

Trong 6 tháng đầu năm 2024, nhiều doanh nghiệp ở các khu chế xuất, khu công nghiệp ở TP.HCM có nhu cầu tuyển dụng hơn 10.500 lao động.

Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất tại TP.HCM có nhu cầu tuyển hơn 10.500 lao động. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đây là thông tin vừa được Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA) đưa ra.

Theo đó, đơn vị này dự báo do tình hình kinh tế khó khăn kéo dài từ sau dịch Covid-19 nên số lượng người lao động về quê đón Tết Nguyên đán sẽ giảm so với năm ngoái. Do đó, số lượng người lao động làm việc lại sau Tết sẽ ít biến động.

Qua khảo sát tình hình lao động, một số doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp đang có ý định cắt giảm lao động trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn có nhu cầu tuyển dụng, với tổng lao động dự kiến cần tuyển hơn 10.500 người. Trong đó, lao động có trình độ đại học trở lên gần 1.000 người, lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp là hơn 550 người và gần 8.800 lao động phổ thông.

Về tình hình thưởng Tết Nguyên đán, khảo sát của 520 doanh nghiệp với 184.733 lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất cho thấy các doanh nghiệp đều gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy vậy, những doanh nghiệp này vẫn cố gắng duy trì thưởng Tết cho người lao động (làm việc đủ 12 tháng) với mức thưởng trung bình 7,3 triệu đồng/người.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, HEPZA cũng phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức các chương trình trao tặng vé xe, vé tàu, vé máy bay. Trong đó, đơn vị đã tặng vé tàu cho 500 gia đình các tỉnh từ Bình Định đến Hà Nội, 300 vé xe và hỗ trợ tiền vé máy bay cho các đoàn viên.

Tính đến tháng 12/2023, TP.HCM có 17 trong tổng số 19 khu công nghiệp đi vào hoạt động, tỷ lệ lắp đầy gần 80% với hơn 252.000 lao động. Theo định hướng, các khu chưa cho thuê đất sẽ ưu tiên thu hút các dự án đầu tư theo định hướng mới. Ở những khu đang hoạt động, thành phố sẽ có phương án tài chính hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ hoặc di dời để thúc đẩy quá trình chuyển đổi.