Khổng Tú Quỳnh hiện tại

Những ngày qua, Khổng Tú Quỳnh và người mẫu Hà Kino hẹn hò lan truyền trên một số nền tảng mạng. Sau đó, nữ ca sĩ lên tiếng đính chính. "Bình thường tôi không lên tiếng về chuyện cá nhân, nhưng lần này phải nói một chút. Tôi biết mọi người thương nên mong ngóng về chuyện tình yêu của mình. Không biết ở đâu ra tin đồn tôi là "bé vợ" của Hà Kino. Nhiều bạn nhắn cho tôi nói rằng thất vọng, rồi đưa ra lời khuyên các kiểu. Hôm nay, tôi khẳng định giữa tôi và Hà Kino là chị em tốt, không phải như tin đồn", cô giải thích.
Nhiều năm qua, Khổng Tú Quỳnh kín tiếng về chuyện tình cảm. Từ sau khi chia tay Ngô Kiến Huy vào năm 2018 đến nay, cô không chia sẻ chuyện cá nhân. Trên mạng xã hội, cô chủ yếu đăng tải hình ảnh trong cuộc sống cá nhân, công việc. Ở tuổi 34, Khổng Tú Quỳnh được khen với vẻ ngoài trẻ trung, gợi cảm.
Nữ ca sĩ diện trang phục thời thượng và năng động khi đi du lịch, cà phê cùng bạn bè. Khổng Tú Quỳnh đặc biệt yêu thích các mẫu túi đến từ Gucci.
Ngoài âm nhạc, sở thích của Khổng Tú Quỳnh là đi du lịch. Cô thường xuyên có những chuyến nghỉ dưỡng ở trong và ngoài nước. Khi dạo biển, ca sĩ khoe hình thể săn chắc, cân đối với bộ bikini hai mảnh.
Trong những lần đứng trên sân khấu, ca sĩ đầu tư vào trang phục. Từ sau Chị đẹp đạp gió, Khổng Tú Quỳnh hoạt động cùng các thành viên của Lunas. Cô đi diễn cùng nhiều chị đẹp. Song cô chưa phát hành sản phẩm âm nhạc nào.
Những năm trở lại đây, sự nghiệp của cô chững lại. Những sản phẩm âm nhạc không còn nhận được nhiều chú ý. Những vai diễn cũng không tạo được tiếng vang. MV gần nhất của Khổng Tú Quỳnh mang tên Mãi mãi là một lời nói dối phát hành vào năm 2019 nhưng lượt xem ảm đạm.
