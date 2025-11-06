Khổng Tú Quỳnh hiện tại

Những ngày qua, Khổng Tú Quỳnh và người mẫu Hà Kino hẹn hò lan truyền trên một số nền tảng mạng. Sau đó, nữ ca sĩ lên tiếng đính chính. "Bình thường tôi không lên tiếng về chuyện cá nhân, nhưng lần này phải nói một chút. Tôi biết mọi người thương nên mong ngóng về chuyện tình yêu của mình. Không biết ở đâu ra tin đồn tôi là "bé vợ" của Hà Kino. Nhiều bạn nhắn cho tôi nói rằng thất vọng, rồi đưa ra lời khuyên các kiểu. Hôm nay, tôi khẳng định giữa tôi và Hà Kino là chị em tốt, không phải như tin đồn", cô giải thích.