Không phục đàn em Carrick, Scholes khuyên MU đi lùi?

Michael Carrick đang tạo ra một khởi đầu đầy hứa hẹn tại Old Trafford kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng nhưng vẫn bị người đàn anh cũ hoài nghi.

Carrick đang đi đúng hướng với Man Utd.

Sau 7 vòng đấu dẫn dắt Manchester United, HLV tạm quyền 45 tuổi giúp CLB giành tới 6 chiến thắng và một trận hòa, xác lập thành tích ra mắt đồng hạng tốt nhất trong lịch sử giải đấu. Tuy nhiên, trên podcast The Good, The Bad & The Football, cựu danh thủ Paul Scholes lại dội một gáo nước lạnh vào sự lạc quan này khi tuyên bố Carlo Ancelotti mới là phương án hoàn hảo nhất.

Nhìn ở góc độ khách quan, nhận định của Scholes mang nhiều dấu ấn cảm tính từ quá khứ và phần nào có thể khiến ban lãnh đạo đội bóng bỏ lỡ cơ hội trẻ hóa lực lượng một cách toàn diện.

Ám ảnh về hình bóng Sir Alex và thời hoàng kim

Ý kiến của Paul Scholes bắt nguồn từ khát khao đưa MU trở lại những ngày tháng vàng son mà ông từng nếm trải dưới trướng Sir Alex Ferguson. Trong tiềm thức của cựu tiền vệ 51 tuổi, những nhà cầm quân có phong thái đạo mạo, sở hữu uy quyền tuyệt đối như Ferguson mới là hình mẫu chuẩn mực để mang về thành công ổn định.

Khi Sir Alex lùi về hậu trường từ lâu, Scholes theo thói quen thường hướng sự chú ý đến những chiến lược gia có cùng đẳng cấp và vị thế trong kỷ nguyên đó. Song, thế hệ huấn luyện viên ngồi ngang hàng với Ferguson ngày trước giờ đây vắng bóng dần, và Ancelotti là cái tên hiếm hoi còn duy trì được sự uy nghi.

Scholes từng trực tiếp trải qua những trận đấu đầy cam go khi MU chạm trán AC Milan của Ancelotti. Những ký ức đó khiến ông tin rằng vị thuyền trưởng người Italy có đủ thần thái và sự hiện diện của một thủ lĩnh để khiến cầu thủ cảm thấy tự tin tuyệt đối trước mọi sóng gió.

Bóng đá hiện đại luôn vận động không ngừng, và quy luật sóng sau xô sóng trước đang diễn ra vô cùng khắc nghiệt. Các chiến lược gia danh tiếng cùng thời với Ancelotti đều đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi trước sự phát triển tốc độ của chiến thuật đương đại.

Jose Mourinho khét tiếng một thời nay phải trở về Bồ Đào Nha làm việc sau chuỗi ngày tháng vấp váp liên tục tại Tottenham, AS Roma và Fenerbahce. Rafa Benitez từng là đối thủ của Sir Alex hiện tìm kiếm thử thách tại giải vô địch quốc gia Hy Lạp - sau khi trôi dạt sang Trung Quốc.

Ancelotti cũng từng thất bại khi phải xuống dẫn dắt Everton.

Sự thoái trào tất yếu của thế hệ cũ

Chính Ancelotti cũng từng trải qua giai đoạn sa sút trầm trọng khi dẫn dắt Everton. Dù sau đó ông tìm lại vinh quang nhờ việc nắm trong tay dàn sao thượng hạng của Real Madrid, những hạn chế về mặt chiến thuật vẫn lộ rõ.

Mùa giải năm ngoái, Real Madrid của Ancelotti chịu thất bại toàn diện trước một Barcelona thi đấu tươi mới, giàu sức sống hơn dưới bàn tay Hansi Flick.

Trái ngược với những hoài nghi từ người đàn anh, MU lúc này thực sự đón nhận một luồng sinh khí mới từ chính Carrick. Từng có thời gian rèn giũa kinh nghiệm dẫn dắt Middlesbrough tại Championship giai đoạn 2022-2025, Carrick đang tạo ra sự gắn kết vững chắc cho toàn đội ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Những nghi ngờ của Scholes về việc Carrick có thể giành chức vô địch Ngoại hạng Anh hay không là điều dễ hiểu đối với một người mới nắm quyền, nhưng việc phủ nhận hoàn toàn sức bật hiện tại là một sự đánh giá thiếu công bằng. Có lẽ vì sở hữu quá ít kinh nghiệm làm việc thực tế trên băng ghế chỉ đạo và luôn dành sự sùng bái tuyệt đối cho thế hệ các nhà cầm quân lão làng, Scholes không nhận ra một yêu cầu cấp thiết.

MU lúc này không cần một cái tên vang bóng một thời để ru ngủ trong quá khứ. Đội chủ sân Old Trafford đang rất cần một chiến lược gia trẻ tuổi, dám bứt phá khỏi những tư duy cũ kỹ và sẵn sàng tạo ra sự đột phá mạnh mẽ như chính con đường mà Michael Carrick đang mạnh dạn theo đuổi.