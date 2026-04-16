Khi biết tin mất con, Minh Phương trải qua những ngày suy sụp, nhưng sau đó cô dần vực dậy, cố gắng mạnh mẽ vì không muốn những người thân yêu phải buồn.

Ngày 14/4, TikToker Nguyễn Minh Phương (Fansie Family) khiến cộng đồng mạng nghẹn lòng khi đăng tải những dòng chia sẻ về việc mất con trong lần mang thai thứ hai. Những tâm sự của cô nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ những người mẹ.

“Không phải cứ nằm khoa sản là đang đi đẻ, không phải được gọi hai tiếng ‘sản phụ’ là được ẵm con trong tay. Khi đi gội đầu tại bệnh viện và được hỏi sinh thường hay sinh mổ, bản thân chỉ biết cười và nói mình vừa hút thai lưu”, Phương trải lòng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Minh Phương cho biết cô mất con vào khoảng tuần thứ 9 của thai kỳ, tuy nhiên thai đã ngừng phát triển từ sớm nên khi siêu âm chỉ số chỉ tương đương 6 tuần tuổi.

Nữ TikToker trải qua biến cố khó quên trong cuộc đời.

Ngay từ khi phát hiện mang thai, Phương đi kiểm tra thì thai nhi được khoảng 5 tuần. Ở lần khám tiếp theo, thai khoảng 6 tuần 1 ngày, đã có tim thai.

Điều khiến cô lo ngại nhất là tình trạng bóc tách túi thai, kèm tụ dịch màng nuôi. Dù bác sĩ dặn sinh hoạt bình thường nhưng vì lo lắng nên Phương gần như dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi.

Sau vài ngày, tình trạng có dấu hiệu ổn định hơn, nhưng đến lần tái khám tiếp theo, bác sĩ thông báo thai đã ngừng phát triển.

"Khi nghe bác sĩ kết luận tim thai đã mất, tôi gần như trống rỗng, không còn giữ được bình tĩnh. Lúc đó tôi chưa sẵn sàng chấp nhận, chỉ biết ngồi khóc", cô chia sẻ.

Hai bên nội ngoại khi biết tin đều nhẹ nhàng động viên vì hiểu đây là điều không ai mong muốn.

Dù vậy, những ngày sau đó là khoảng thời gian khó khăn nhất với Minh Phương khi cô rơi vào trạng thái đau đớn, trống rỗng và bế tắc. Để vượt qua, cô dành thời gian cho gia đình và con gái đầu là bé Lisa, đồng thời cố gắng duy trì công việc.

"Khi Lisa đi học, tôi quay lại với công việc. Nếu cứ ngồi yên, nỗi nhớ con sẽ khiến mình càng trống rỗng hơn", cô nói.

Minh Phương cho biết chồng đã cùng cô vượt qua những ngày khó khăn này. Ban đầu, anh cố gắng mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho vợ, nhưng sau đó cả hai đã cùng đối diện với nhau.

Phương cho biết cô may mắn khi có chồng con và gia đình hai bên nội ngoại động viên, chia sẻ rất nhiều.

"Chúng tôi đã có lúc cùng khóc, cùng nói ra nỗi đau. Tôi nhận ra đàn ông cũng có những nỗi khổ riêng khi mất con", cô chia sẻ.

Từ đó, nữ TikToker quyết định phải mạnh mẽ hơn để không khiến những người thân xung quanh thêm buồn. Sau biến cố, cô chú trọng chăm sóc sức khỏe, chuẩn bị tốt hơn để sẵn sàng đón em bé trong tương lai.

Từ trải nghiệm của mình, Minh Phương cũng nhắn nhủ: "Mọi thai kỳ đều cần được chuẩn bị thật kỹ lưỡng và nghiêm túc. Nếu có ý định mang thai, nên bổ sung đầy đủ dưỡng chất trước khoảng 3 tháng và đi kiểm tra kỹ càng. Một lần sảy thai hay lưu thai là trải nghiệm vô cùng đau đớn và kiệt sức".

Cô cũng gửi lời đến những người mẹ từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. "Bạn có thể buồn, có quyền sống thật với cảm xúc của mình. Nhưng sau đó, hãy cố gắng đứng dậy vì những người mình yêu thương", hot TikToker trải lòng.