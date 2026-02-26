Không nhận ra Trung Kiên

Trong một video quảng cáo mới đây, thủ môn Trần Trung Kiên xuất hiện với diện mạo được khen bảnh bao như "soái ca", khiến nhiều fan nghĩ do AI tạo.

Hình ảnh đời thường bảnh bao của thủ môn Trần Trung Kiên nhận được nhiều lời khen. Ảnh: Cắt từ clip.

Tối 26/2, Trung Kiên chia sẻ trên trang cá nhân đoạn video quảng cáo thương mại. Khác với hình ảnh thường thấy trên sân cỏ, nam thủ môn trông bảnh bao, ăn diện hơn với trang phục trẻ trung, năng động.

Dưới phần bình luận, nhiều fan của Trung Kiên bất ngờ với diện mạo này của anh. Không ít dân mạng còn nghĩ video do AI tạo: "Người thật thế AI hả", "Al hay bạn vậy".

Bên cạnh đó, phần đọc lời thoại của Trung Kiên cũng khiến nhiều người bật cười, đặc biệt là phần nhắc tới đồng đội thân thiết - tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. "Ảnh thoại câu nào chấn động câu đó", "nghe dễ thương vậy, sợ Đình Bắc đẹp trai hơn mình", "lại thêm một anh chồng đọc kịch bản như AI nữa"... là một số bình luận.

Trung Kiên có thể hình ấn tượng với chiều cao 1,91 m. Ảnh: Tran Trung Kien/Facebook.

Trên Facebook cá nhân có gần 130.000 lượt theo dõi, Trung Kiên chủ yếu đăng tải hình ảnh tập luyện và thi đấu, ít khi chia sẻ khoảnh khắc đời thường. Bởi vậy, hình ảnh như "soái ca" mới đây của cầu thủ sinh năm 2003 khiến nhiều fan bất ngờ, tấm tắc khen ngợi.

Trung Kiên vừa bước sang tuổi 23 vào ngày 9/2. Nam thủ thành đang trải qua giai đoạn đáng chú ý trong sự nghiệp, ghi dấu ấn cả ở cấp độ đội tuyển lẫn CLB.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Trần Trung Kiên là lựa chọn bắt chính của U23 Việt Nam trong 5 trận đấu. Ở trận bán kết gặp U23 Trung Quốc, anh cùng đồng đội để thủng lưới 3 bàn. Thất bại này ảnh hưởng lớn đến tâm lý Trung Kiên, khiến anh mất ngủ và sụt tới 8 kg khi trở lại CLB Hoàng Anh Gia Lai. Dù vậy, màn thể hiện của anh ở hành trình trên đất Saudi Arabia vẫn được đánh giá là điểm sáng.

Sau giải đấu châu lục, giá trị chuyển nhượng của Trần Trung Kiên tăng đáng kể. Theo Transfermarkt, thủ môn của Hoàng Anh Gia Lai hiện được định giá 200.000 euro. Trước đó, vào tháng 6/2024, con số này là 50.000 euro. Bên cạnh đó, anh cũng nhận được sự quan tâm từ nhiều nhãn hàng và xuất hiện trong các hoạt động quảng bá, quảng cáo.

Trần Trung Kiên sinh năm 2003 tại Hưng Yên, lớn lên ở Pleiku (Gia Lai). Anh sở hữu chiều cao 1,91 m, cùng lợi thế về sải tay và khả năng phản xạ. Ngoại hình sáng cùng chiều cao nổi bật giúp thủ môn 23 tuổi trở thành gương mặt được quan tâm trên mạng xã hội. Dù vậy, anh không thường xuyên chia sẻ đời sống riêng tư.