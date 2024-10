Không nhận ra Ninh Dương Lan Ngọc

Kỳ Duyên và bộ đầm theo cô đến sự kiện send-off trước ngày lên đường dự thi Miss Universe vấp nhiều ý kiến trái chiều. Giới mộ điệu nhận xét thiết kế này dìm dáng, không tôn được thắt eo thon gọn của người đẹp. Vì thế cô đạt 7,5/10 điểm tuần này. Trước đó, Thanh Hằng diện váy tương tự ở chương trình The New Mentor, được khen vì đường may vừa khít, ôm sát cơ thể, chi tiết hoa 3D tạo điểm nhấn trên nền chất liệu được xử lý sequins khéo léo. Ảnh: @kyduyen1311.