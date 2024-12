Con dâu Beckham gây chú ý

Nicola Peltz mặc quần cạp cao cách điệu, thực hiện bức ảnh bán nude trên tạp chí.

Nicola Peltz là gương mặt trang bìa của tạp chí L'Officiel phiên bản Italy, số phát hành tháng 12/2024. Vợ Brooklyn diện nhiều thiết kế gợi cảm, tôn đường cong ở buổi phỏng vấn.

Trong đó, khoảnh khắc Peltz chỉ mặc chiếc quần cạp cao họa tiết cách điệu, dùng tay che vòng một gây chú ý. Mặc dù diễn viên 29 tuổi được biết đến với phong cách gợi cảm, lần bán nude này vẫn khiến cô trở thành tâm điểm bàn tán.

Một số bình luận nhận xét nhờ góc chụp nghiêng, tạo dáng của Peltz không bị phản cảm. Các bình luận khác khen sắc vóc diễn viên ngày càng quyến rũ.

Nicola Peltz bán nude trên tạp chí. Ảnh: L'Officiel Italy.

Chia sẻ với L'Officiel, Peltz cho biết cô yêu thích cả thời trang và phim ảnh. "Điện ảnh là ưu tiên của tôi, nhưng tôi thích thời trang như một hình thức kể chuyện. Sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại cho phép tôi thể hiện bản sắc riêng của mình", cô chia sẻ.

2024 là năm bận rộn với vợ chồng Brooklyn Beckham. Peltz thừa nhận khó có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng tư. Nhưng với cô, gia đình là trên hết. Sau khi kết hôn, cô và con trai Beckham sống ở Mỹ, nuôi nhiều thú cưng trong nhà. Khi chồng đi công tác, cô duy trì gọi FaceTime mỗi ngày.

Khi được hỏi muốn nhắn nhủ gì cho bản thân ngày còn nhỏ, diễn viên đáp: "Hãy tập trung vào niềm đam mê và sự tử tế. Thế giới phim ảnh có thể rất phức tạp nhưng nếu bạn yêu diễn xuất, hãy theo đuổi giấc mơ và không bao giờ để mình bị xao nhãng".

Nicola Peltz sinh năm 1995, tham gia diễn xuất từ năm 2006. Cô từng đóng vai nữ chính Katara trong The Last Airbender năm 2010 và Tessa Yeager trong Transformers: Age of Extinction năm 2014. Năm ngoái, cô đảm nhận nhiều vai trò trong bộ phim Lola. Peltz cho biết đang ấp ủ một dự án mới do cô biên kịch kiêm đạo diễn.