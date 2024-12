Ai sẽ tạo được cơn sốt như Taylor Swift?

Coldplay, Sabrina Carpenter được kỳ vọng tạo nên những ảnh hưởng lớn như cách The Eras Tour của Taylor Swift từng làm được.

Theo Forbes, nhiều nền kinh tế hưởng lợi hàng tỷ USD từ The Eras Tour của Taylor Swift năm qua. Ngày 8/12, khi chuyến lưu diễn khép lại ở thành phố Vancouver, Canada, các chuyên gia kinh tế hy vọng rằng mặc dù vắng Swift, năm 2025 sẽ tiếp tục bùng nổ xu hướng tổ chức concert.

Theo thống kê từ StubHub, nhu cầu thưởng thức các sự kiện trực tiếp tăng vọt 33% so với năm ngoái, số lượng người Mỹ đến các quốc gia khác để du lịch kết hợp xem show cũng tăng mạnh so với 2023.

Cris Miller - giám đốc kinh doanh của StubHub - cho biết: "Điều đáng kinh ngạc về năm 2024 là ảnh hưởng to lớn của các sự kiện trực tiếp đến du lịch toàn cầu, khi lượng du lịch quốc tế tới xem các sự kiện trực tiếp tăng mạnh. Họ chủ yếu đến xem Taylor Swift, Coldplay hát, và xem cầu thủ bóng chày Ohtani thi đấu tại World Series và Copa America".

Sức ảnh hưởng 'khủng' của Taylor Swift

Với 116 buổi diễn vào năm 2024, Taylor Swift là nghệ sĩ được săn đón nhất, tiếp theo là Zach Bryan (85 show) và Adele (32 show). Năm nay, nhiều người Mỹ mua vé xem ca sĩ Blank Space biểu diễn tại Paris, Pháp hơn bất kỳ sự kiện nào khác bên ngoài Bắc Mỹ.

Swift là nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên StubHub, thu hút sự quan tâm gấp 3 lần so với nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều thứ hai là Coldplay.

Công ty sản xuất của Swift Touring xác nhận trên New York Times rằng The Eras Tour đã bán được tổng cộng hơn 2,077 tỷ USD tiền vé. Đây là mức kỷ lục của ngành công nghiệp giải trí toàn cầu, gấp đôi tổng doanh số bán vé của bất kỳ chuyến lưu diễn nào khác trong lịch sử.

Taylor Swift là hiện tượng âm nhạc năm 2023, 2024. Ảnh: Billboard Canada.

Theo nghiên cứu từ Skift, trên khắp thế giới, Swifties (nhóm người hâm mộ của Taylor Swift) đưa gia đình họ đi du lịch kết hợp xem Taylor biểu diễn. Điều này giúp thúc đẩy nền kinh tế nơi họ đặt chân tới. Những người đi xem hòa nhạc chi trung bình 1.300 USD , đã bao gồm các khoản chi phí phát sinh như đi lại, chỗ ở, ăn uống, mua sắm.

Còn theo Question Pro, Swifties đã chi tổng cộng 5 tỷ USD tại Mỹ. Tuy nhiên, con số này mới chỉ tính đến chi tiêu trực tiếp. Hiệp hội Du lịch Mỹ cho rằng tổng chi tiêu, bao gồm cả các khoản chi gián tiếp và các giao dịch của những người không có vé, có thể vượt 10 tỷ USD .

Sức hút của Swift và các nghệ sĩ đã góp một phần vào việc giúp thị trường nhạc sống toàn cầu đang mở rộng với tốc độ 17% hàng năm, dự kiến​ tăng thêm 36 tỷ USD vào năm 2028, theo báo cáo gần đây của công ty nghiên cứu thị trường Technavio.

Năm 2025 sẽ ra sao?

Sau khi The Eras Tour kết thúc, các chuyên gia dự đoán Coldplay sẽ thống trị các sự kiện trực tiếp vào năm 2025. Tuy nhiên, chưa có ai dám đưa ra lời khẳng định rằng ban nhạc do Chris Martin dẫn đầu đủ sức thúc đẩy nền kinh tế như cách Swift đã làm được.

Nhưng một dấu hiệu đáng mừng rằng đông đảo khán giả ở 148 quốc gia từng mua vé để xem nhóm Coldplay biểu diễn, trong đó nhiều người Mỹ đã đổ xô đến xem ban nhạc này ở Rome (Italy) và Athens (Hy Lạp), không thua kém nhiều nếu so sánh với The Eras Tour của Swift.

Coldplay kín lịch biểu diễn trong năm 2024. Ảnh: Live Nation.

Trong danh sách những sự kiện trực tiếp hàng đầu năm 2025 do StubHub thống kê, Coldplay đang dẫn đầu số lượng vé bán ra cao hơn gần 4 lần so với cái tên đứng vị trí thứ 2 là nhóm Oasis. Thời gian qua, chuyến lưu diễn Music of the Spheres của Coldplay thu hút nhiều sự chú ý.

Với Oasis, ban nhạc lừng lẫy của thành phố Manchester, họ đã thông báo rằng anh em nhà Gallagher sẽ gác lại 15 năm thù hận để bắt đầu chuyến lưu diễn tái hợp vào năm 2025, gồm các show tại Soldier Field của Chicago và Sân vận động MetLife ở khu vực thành phố New York.

Dựa trên doanh số bán vé năm tới, The Eagles đứng vị trí thứ 3. Ban nhạc country-rock biểu tượng của thập niên 1970, cũng được biết đến với những mối bất hòa trong quá khứ, sẽ tái hợp nhau ở sân khấu The Sphere (Las Vegas).

Đứng thứ 4 là ban nhạc Metallica, tiếp theo đến nhóm My Chemical Romance. Vị trí thứ 6 thuộc về giải đấu thể thao WrestleMania, sẽ được tổ chức vào tháng 4/2025 tại Sân vận động Allegiant ở Las Vegas.

Sabrina Carpenter trong show diễn ở Los Angeles. Ảnh: @sabrinacarpenter.

Tuy đứng thứ 7 trong danh sách, Sabrina Carpenter lại là nghệ sĩ nữ có số lượng vé bán chạy nhất vào năm 2025. NME đánh giá cô gái 25 tuổi là nghệ sĩ nổi bật, thậm chí có thể trở thành ngôi sao nhạc pop số một của năm 2025.

Theo Business Insider, Short n' Sweet Tour của Carpenter "cháy" vé nhiều tháng cuối năm 2024 và tiếp tục đắt khách cho tới một thời gian lâu nữa. Tour diễn khởi động từ tháng 9/2024 và dự kiến khép lại vào tháng 4/2025, đi qua hơn 21 quốc gia như Vương quốc Anh, Italy, Pháp...

Trên StubHub, giá rẻ nhất để xem Short n' Sweet Tour là từ khoảng 77 USD ở Pháp, và 445 USD là con số cao nhất tại thị trường Anh. Nền tảng Vivid Seats chuyên bán lại vé cung cấp mức giá không chênh lệch nhiều, từ 113 đến 424 USD cho buổi hòa nhạc ở Amsterdam, Birmingham.