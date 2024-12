Ngoại hình khác lạ của Trịnh Y Kiện

Trịnh Y Kiện, tài tử nổi tiếng qua phim "Phong Vân", gây chú ý với ngoại hình khác lạ ở tuổi 57.

Theo iFeng, thời gian qua, Trịnh Y Kiện bận rộn quảng bá bộ phim mới Last Song for You. Trong sự kiện hôm 17/12, tài tử xuất hiện với ngoại hình khác lạ, "phát tướng" hơn trước. Nhiều bình luận cho rằng không thể nhận ra Trịnh Y Kiện ở tuổi 57.

Trịnh Y Kiện và vợ - diễn viên Mông Gia Tuệ - đã đoàn tụ sau nhiều năm sống xa nhau. Mông Gia Tuệ từng sang Nhật Bản du học, làm việc. Cô được chồng chi tiền mở công ty bất động sản trên đất khách, nhưng sau đó, cô quyết định trở lại Hong Kong (Trung Quốc).

Hồi năm 2022, Mông Gia Tuệ gây chú ý khi xuất hiện trong concert Here & Now 2022 của chồng ở Red Pavilion, Hong Kong. Đây là lần hiếm hoi cô lộ diện trước truyền thông.

Trịnh Y Kiện trong sự kiện gần đây. Ảnh: iFeng.

Nam diễn viên nói cuộc sống hiện tại của anh trôi qua êm đềm. Nếu không làm việc, anh cùng vợ chơi game, làm những điều cả hai thích. Trịnh Y Kiện cho biết Mông Gia Tuệ có tính cách mạnh mẽ, chăm chỉ học hành.

Khi được hỏi tâm lý có thay đổi kể từ ngày lập gia đình hay không, tài tử họ Trịnh dứt khoát đáp: "Không".

Theo HK01, Trịnh Y Kiện tham gia vào lĩnh vực bất động sản đã lâu. Tuy nhiên, do thị trường biến động, anh rơi vào cảnh thua lỗ. Dẫu vậy, tài tử vẫn rất giàu có, được coi là đại gia của showbiz xứ Cảng thơm.

Trịnh Y Kiện kết hôn với Mông Gia Tuệ hồi năm 2013. Ảnh: iFeng.

Trịnh Y Kiện sinh năm 1967, là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của Hong Kong. Anh được khán giả Việt biết đến nhiều với vai diễn Trần Hạo Nam trong series phim điện ảnh Người trong giang hồ và vai Nhiếp Phong trong Phong Vân... Ngoại hình phong trần, lãng tử của Trịnh Y Kiện cũng thu hút người hâm mộ nữ.

Mông Gia Tuệ sinh năm 1973 tại Hong Kong. Cô nổi tiếng khi hoạt động dưới trướng TVB. Kiều nữ nhà đài TVB được yêu thích nhờ Bằng chứng thép 1 và 2.

Hai nghệ sĩ kết hôn năm 2013. Sau nhiều năm chung sống, cả hai quyết định không sinh con vì Mông Gia Tuệ muốn kéo dài cuộc sống tự do của vợ chồng.