Hùng Huỳnh xin lỗi sau nghi vấn đạo nhái sản phẩm âm nhạc của Jungkook, đồng thời tạm khóa MV "Chẳng thể nhắm mắt".

Tối 17/12, Hùng Huỳnh cho biết đã đọc hết bình luận những ngày qua, trân trọng mọi góp ý và coi đó là bài học để cải thiện bản thân. Anh viết: "Sau sự việc vừa rồi, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả vì đã vô tình để những thông tin này làm ảnh hưởng mọi người".

Ca sĩ hy vọng được khán giả góp ý thêm. Anh hứa lắng nghe để làm tốt hơn về sau. "Tôi sẽ làm được, cám ơn mọi người rất nhiều", anh nói thêm.

Hùng Huỳnh xin lỗi sau ồn ào. Ảnh: Fb Hùng Huỳnh.

Cùng thời điểm, ca sĩ 25 tuổi cũng tạm khóa MV Chẳng thể nhắm mắt.

Trước đó, hôm 16/12, Hùng Huỳnh ra mắt MV Chẳng thể nhắm mắt và ngay lập tức vấp làn sóng tranh cãi từ cộng đồng mạng. Nhiều bình luận cho rằng sản phẩm sở hữu nhiều điểm tương đồng với MV Standing Next to You của Jungkook. Từ trang phục trắng khoét cổ của Hùng Huỳnh, cảnh mở đầu MV, góc quay cận từ dưới lên, vũ đạo hay ý tưởng nam ca sĩ tình tứ với diễn viên nữ, được cho là khá giống với cảnh trong MV mà thành viên BTS tung ra hồi năm 2023.

Trên fanpage, Hùng Huỳnh chia sẻ hình ảnh với ý tưởng anh đeo đôi cánh đen. Ý tưởng này được cho là cũng giống Jungkook. Sau khi vướng tranh luận, bài đăng của Hùng Huỳnh biến mất.

Kewtie - nhà sản xuất âm nhạc của Chẳng thể nhắm mắt - "châm dầu vào lửa" khi đăng ảnh Michael Jackson trên mạng xã hội, ám chỉ rằng Jungkook cũng từng sao chép vua nhạc pop khi viết: "Cũng từ đây mà ra hết, làm gì mà căng".

Một làn sóng phản đối mạnh mẽ Hùng Huỳnh đến từ đông đảo fan Jungkook và BTS, với gần 50.000 bài viết nhắc tên nghệ sĩ Việt trên X. Từ khóa "Stop copying BTS" (ngừng sao chép BTS - PV) lọt top thịnh hành. Các tài khoản yêu cầu Hùng Huỳnh lên tiếng giải thích.

Hùng Huỳnh sinh năm 1999, quê Đồng Nai. Năm 2023, anh tham gia show Asia Super Young tại Trung Quốc, đứng thứ 17 trong số 60 thí sinh. Sau đó, anh góp mặt trong đội hình 30 thành viên của Anh trai "say hi". Thế mạnh của Hùng Huỳnh là vũ đạo điêu luyện, ngoại hình sáng sân khấu.