Đế chế nửa tỷ USD của vợ chồng David Beckham sau 1 năm

Đế chế của vợ chồng David Beckham trị giá hơn 500 triệu USD. Trong đó, David kiếm hơn 450 triệu USD nhờ chiến lược đầu tư thông minh.

Vợ chồng David Beckham trải qua năm 2024 tương đối thành công, mặc dù David không kiếm nhiều tiền như năm trước. Với Victoria, sau nhiều năm thua lỗ, công việc kinh doanh của cô khởi sắc, có lợi nhuận. Bà mẹ 4 con cho biết cô rất hạnh phúc về điều này.

Thu nhập của David Beckham bằng 1/2 của năm trước

Theo Celebrity Net Worth, David Beckham kiếm được 50 triệu USD trong năm nay, gồm nguồn thu từ các hợp đồng quảng cáo và nhiều dự án kinh doanh khác nhau. Mặc dù kém gần phân nửa so với năm trước ( 92,4 triệu USD ), đây vẫn là con số nhiều ngôi sao mơ ước.

Tính đến 2024, cựu danh thủ Anh là nhân vật chủ chốt của nhiều công ty, bao gồm đội bóng đá Mỹ Inter Miami, công ty thể thao điện tử Guild Esports, công ty sản xuất truyền thông Studio 99, thương hiệu chăm sóc sắc đẹp House 99, thương hiệu kính mắt cao cấp DB Eyewear và gần đây nhất là IM8 Health.

Theo Telegraph, riêng Studio 99 đã thực hiện 300 quảng cáo, các bộ phim tài liệu về Ronnie O'Sullivan, lịch sử của Giải bóng đá Ngoại hạng Anh và sự cạnh tranh giữa 2 "ông lớn" trong ngành thể thao.

Bên cạnh đó, Beckham nắm giữ 10% cổ phần của đội bóng đá Anh Salford City FC. Anh tham gia câu lạc bộ vào tháng 1/2019, hợp tác với các đồng đội cũ của mình tại Manchester United là Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt, Phil Neville...

David Beckham tham gia sự kiện của thương hiệu điện tử ở New York. Ảnh: @davidbeckham.

Chồng Victoria cũng quản lý David Beckham Ventures Limited, công ty phụ trách các hoạt động sự nghiệp sau bóng đá của anh, và Seven Global, công ty xử lý các hợp đồng tài trợ và chứng thực khác nhau. Ngoài ra, Beckham Brand Holdings quản lý các dự án kinh doanh của anh và các thương hiệu của vợ anh, Victoria Beckham Limited.

Euro News cho biết doanh mục bất động sản của Beckham rất ấn tượng. Các khoản đầu tư của anh bao gồm biệt thự ở Beverly Hills, căn hộ 5 phòng ngủ ở One Thousand Museum (Miami, Mỹ). Hồi tháng 10, vợ chồng anh chi hơn 78,5 triệu USD để tậu thêm cơ ngơi sang trọng ở Miami, nơi được mệnh danh là "Cung điện Beckingham mới". Sống tại đây, anh trở thành hàng xóm của Shakira, Cindy Crawford.

Ngoài các hoạt động tài chính, Beckham còn tích cực làm từ thiện. Là Đại sứ thiện chí của UNICEF, anh đi tiên phong toàn cầu nhằm truyền cảm hứng và niềm tin vào vaccine. Hồi tháng 6, cựu cầu thủ ký hợp đồng đại sứ The King's Foundation do Vua Charles III sáng lập, khuyến khích mọi người thực hành lối sống bền vững.

Công việc của Victoria khởi sắc

Trong cuộc phỏng vấn Harper' Bazaar tháng 11, Victoria Beckham cho biết cô rất tự hào khi chứng kiến sự thay đổi về mặt tài chính trong doanh nghiệp thời trang, hiện có lãi sau 17 năm thành lập.

"Công ty đã trải qua rất nhiều điều trong nhiều năm qua - thăng trầm, tái cấu trúc, thua lỗ, đó là một hành trình khá dài. Vì vậy, cuối cùng, có thể nói rằng chúng tôi có lãi là điều tôi rất vui, bởi vì đây không phải là một ngành dễ dàng và công việc ngày càng khó khăn hơn", cô chia sẻ.

Kể từ khi ra mắt dòng sản phẩm thời trang và làm đẹp vào năm 2008, thương hiệu của cựu thành viên Spice Girls đã ghi nhận khoản lỗ 66 triệu bảng Anh ( 83,4 triệu USD ). Tuy nhiên, những năm gần đây, đặc biệt là từ 2023 đến 2024 đã có sự thay đổi tích cực, một phần là nhờ vào các mặt hàng cao cấp, sự hợp tác của cô với nhà bán lẻ Mango và các sản phẩm trang điểm phổ biến.

Công ty của Victoria Beckham có lãi trong năm 2024. Ảnh: @victoriabeckham.

Theo phân tích của các chuyên gia, thành công của Victoria nhờ vào độ nhận diện cao trên mạng xã hội, chiến lược tiếp thị thông minh. Các video "Get ready with me" (hãy chuẩn bị cùng tôi) và hướng dẫn làm đẹp của Vic liên tục lọt top thịnh hành, thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người hâm mộ háo hức bắt chước phong cách thanh lịch đặc trưng của bà Beck.

Tính đến năm 2024, Victoria tiếp tục duy trì thành tích của mình khi ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số trên tất cả danh mục sản phẩm. Ở cấp độ bộ phận, hiệu suất của thương hiệu thời trang này tiếp tục tăng tốc với sự tăng trưởng ở các kênh bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng và dòng sản phẩm đồ da, chiếm hơn 20% doanh số bán hàng trực tuyến.

Về mảng làm đẹp, Victoria Beckham Beauty mở rộng hơn các danh mục, bao gồm cả chăm sóc da, tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ đối tác 5 năm với Augustinus Bader. Ngành kinh doanh làm đẹp cũng sẽ kỷ niệm 5 năm thành lập vào tháng 9.

Năm nay, Victoria hợp tác nhiều thương hiệu. Gần đây, cô kết hợp Breitling Watches, tạo ra bộ sưu tập Chronomat 36.