Loạt váy áo gây xôn xao thảm đỏ

Blake Lively tại buổi ra mắt phim It Ends With Us ở New York (Mỹ): Bất chấp những tranh cãi xung quanh quá trình quảng bá tác phẩm, Lively đã để lại ấn tượng khi xuất hiện với bộ váy Versace cổ điển, thiết kế bất đối xứng màu cầu vồng. Theo Glamour, thiết kế này từng được Britney Spears mặc vào năm 2003. "Đây thực sự là chiếc váy của Britney. Nó xứng đáng được trưng bày tại bảo tàng Smithsonian hoặc Met, nhưng hôm nay nó lại thuộc về tôi. Tôi cảm thấy cực kỳ may mắn", vợ Ryan Reynolds bày tỏ. Ảnh: Eonline.