Không nhận ra các 'thánh meme' nổi tiếng một thời

Zoe hiện là nhà phân tích nghiên cứu tại S&P Global Market Intelligence, tập trung vào các hệ thống hạ tầng, giao thông thông minh và các chính sách AI (trí tuệ nhân tạo) trong khu vực công. Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô coi sự nổi tiếng trong quá khứ như một kỷ niệm đẹp mà không phải ai cũng có cơ hội được trải nghiệm. Cô cũng kiếm được gần nửa triệu USD nhờ bán ảnh meme gốc của chính mình dưới dạng NFT (viết tắt của Non-Fungible Token, loại token mã hóa trên blockchain đại diện cho một loại tài sản duy nhất). Ảnh: @zoeroth/Instagram.