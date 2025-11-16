Không nhận ra các 'thánh meme' nổi tiếng một thời

|
Khi mới 4 tuổi, Zoe Roth (sinh năm 2000, Mỹ) trở thành hiện tượng mạng và nguồn cảm hứng chế ảnh của hàng triệu người. Tất cả bắt đầu từ khoảnh khắc cô mỉm cười "nguy hiểm" trước một đám cháy được ông Dave, bố cô, chụp lại. Cũng từ đó, Zoe gắn với biệt danh "Disaster Girl" (tạm dịch: Cô bé thảm họa). Ảnh: @zoeroth/Instagram.
Zoe hiện là nhà phân tích nghiên cứu tại S&P Global Market Intelligence, tập trung vào các hệ thống hạ tầng, giao thông thông minh và các chính sách AI (trí tuệ nhân tạo) trong khu vực công. Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô coi sự nổi tiếng trong quá khứ như một kỷ niệm đẹp mà không phải ai cũng có cơ hội được trải nghiệm. Cô cũng kiếm được gần nửa triệu USD nhờ bán ảnh meme gốc của chính mình dưới dạng NFT (viết tắt của Non-Fungible Token, loại token mã hóa trên blockchain đại diện cho một loại tài sản duy nhất). Ảnh: @zoeroth/Instagram.
"Success Kid" (tạm dịch: Cậu bé thành công) là biệt danh nhiều người đặt cho Sammy (sinh năm 2006, Mỹ) sau khi hình ảnh hồi 11 tháng tuổi của anh trở thành meme nổi tiếng thế giới. Khoảnh khắc trông giống như Sammy đang giơ nắm đấm lên đầy quyết tâm, song thực ra chỉ là anh đang chuẩn bị đưa cát vào miệng. Khi chụp lại hình ảnh tinh nghịch của con trai, bà Laney, mẹ Sammy, không thể ngờ điều đó lại khiến con nổi tiếng đến vậy. Ảnh: @laneymg/Instagram.
Tháng 9 vừa qua, "cậu bé thành công" ngày nào chính thức đón tuổi 19 và kỷ niệm 2 năm hẹn hò bạn gái. Dù ngoại hình có nhiều khác biệt, anh được nhận xét vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm thương hiệu. Dù cảm thấy "kỳ lạ" khi nổi tiếng từ nhỏ, Sammy không quá bài xích sự quan tâm mà bản thân nhận được. Thậm chí nhờ sự nổi tiếng, gia đình anh còn thành công gây quỹ 100.000 USD vào năm 2015 để bố anh có thể ghép thận. Ảnh: @successkidchild,@laneymg/Instagram.
Năm 2012, khi Laina Morris (sinh năm 1991, Mỹ) cover ca khúc Boyfriend của Justin Bieber, ai đó đã chụp màn hình một biểu cảm của cô trong video và chia sẻ lại trên mạng, tạo nên bức ảnh chế "Overly Attached Girlfriend (Bạn gái thái quá). Chớp lấy cơ hội nổi tiếng, Laina cũng bắt đầu theo đuổi sự nghiệp YouTuber, sản xuất các video hài hước. Ảnh: Laina Morris.
Hiện, Laina vẫn theo đuổi sự nghiệp sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và sở hữu hơn 560.000 người theo dõi trên TikTok, 380.000 trên Instagram. Khi tham dự một số sự kiện, cô còn hào hứng cùng các khác mời tái hiện biểu cảm viral một thời của mình. Laina chưa kết hôn, thường chia sẻ cuộc sống độc thân vui vẻ bên chú chó cưng. Ảnh: @laina/Instagram.
Luôn được kể tên trong danh sách những meme kinh điển trên mạng xã hội là Kyle Craven (sinh năm 1989, Mỹ). Anh gắn với biệt danh "Bad Luck Brian" (tạm dịch: Thánh nhọ Brian) khi bức ảnh chụp kỷ yếu của anh được bạn đăng lên diễn đàn Reddit vào năm 2012. Trong hình, Kyle cố tình làm lố khi mặc áo len cũ, tạo dáng với biểu cảm ngớ ngẩn. Ảnh: @solidbadluck/Instagram.
Năm 2015, Kyle kết hôn với bạn gái từ thời trung học và trở thành phó chủ tịch tại công ty về xây dựng Craven Construction của gia đình ở Ohio. Cuộc sống của anh hiện tại bình lặng hơn trước và không còn thu hút quá nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, Kyle vẫn thường xuyên chia sẻ lại hình ảnh để đời của bản thân, thậm chí nhiều lần tái hiện nó. Ảnh: @solidbadluck/Instagram.
Năm 2014, David Vujanić (sinh năm 1992, người Serbia, sống tại Anh) đăng tải bức ảnh thời thơ ấu của mình trên Instagram cá nhân. Thời điểm đó, anh là cái tên khá nổi trong cộng đồng YouTuber tại Anh, song không nghĩ bức ảnh "cười ngượng ngịu" ngày nhỏ lại có thể trở nên lan truyền trên Internet đến vậy. Nhiều người sử dụng bức ảnh mô tả những tình huống ngượng ngùng, không biết phản ứng ra sao. Ảnh: @dvujanic/Instagram.
Ở tuổi 33, David vẫn duy trì công việc sáng tạo nội dung đồng thời dẫn chương trình cho nhiều sự kiện. Hồi tháng 11/2024, anh khiến người theo dõi thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc gặp gỡ hai "thánh meme" khác là Kyle Craven và Blake Boston, cả ba đều đính kèm hình ảnh giúp mình nổi tiếng. Ảnh: @dvujanic/Instagram.
