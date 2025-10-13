Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa kéo dài

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong tháng 10, thời tiết chuyển mưa rào và dông, với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi mưa to trên 150 mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, từ nay đến 15/10, Bắc Bộ xuất hiện mưa, mưa vừa, trời chuyển nhiều mây.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới tại khu vực Hoàn Kiếm (Hà Nội). Nguồn: NCHMF.

Từ chiều tối 13/10 đến hết ngày 15/10, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh mưa vừa với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, cục bộ mưa to trên 150 mm. Trung du và vùng núi Đông Bắc Bộ mưa rào và dông, lượng mưa dao động 30-60 mm, có nơi mưa to trên 100 mm.

Theo cơ quan khí tượng, lượng mưa tích lũy trong 24 giờ tới được dự báo phổ biến dưới 50 mm, nguy cơ xảy ra lũ trên các hệ thống sông là rất thấp. Tuy nhiên, trong thời gian này vẫn có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, cường độ mưa lớn 30-50 mm/h, nguy cơ gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất cục bộ ở một số khu vực vùng núi.

Thời tiết Hà Nội cũng chịu tác động bởi đợt không khí lạnh này, trời chuyển nhiều mây, âm u và trở nên mát mẻ hơn so với những ngày trước. Từ chiều tối 13/10 đến hết ngày 15/10, Hà Nội có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa 30-70mm, cục bộ mưa to trên 90mm.

Theo bảng cập nhật thời tiết 10 ngày tới tại Hoàn Kiếm (Hà Nội) của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ 14 tới 16/10, nhiệt độ cao nhất khu vực này xu hướng giảm so với những ngày trước đó, phổ biến 29-30°C, nhiệt độ thấp nhất dao động 23-24°C, trời có mưa.

Ngày 17-18/10, khu vực này trời tạnh ráo, nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng trở lại, dao động 31-32°C.

Tuy nhiên, sang ngày 19-20/10, thời tiết khu vực Hoàn Kiếm có mưa rào, nhiệt độ trong ngày giảm, cao nhất 29-30°C, thấp nhất 22-23°C.

Từ 21-23/10, thời tiết khu vực này mặc dù tạnh ráo trở lại nhưng nhiệt độ xu hướng giảm sâu hơn, cao nhất dao động 26-27°C, thấp nhất 19-20°C.

Trong mưa dông, đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.