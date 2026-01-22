Không khí lạnh tăng cường, TP.HCM có nơi xuống dưới 19 độ C

Dưới tác động của đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại TP.HCM những ngày tới có xu hướng se lạnh về đêm và sáng sớm, có nơi dưới 19 độ C.

Sáng 22/1, người dân TP.HCM đón ngày mới trong tiết trời se lạnh, nhiệt độ thấp nhất khoảng 20-22 độ C.

Dưới tác động của đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại TPHCM những ngày tới có xu hướng se lạnh về đêm và sáng sớm, thời tiết phổ biến hanh khô, độ ẩm giảm. Ảnh minh họa: Hữu Huy.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc bộ. Ở khu vực Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa rào rải rác; nhiệt độ đã giảm từ 4 tới 10 độ C. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, hiện nay khối không khí lạnh đang tăng cường xuống phía nam. Gió Đông Bắc hoạt động mạnh trên vùng biển phía đông Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ cường độ ổn định.

Dự báo hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực TP.HCM trong 3-10 ngày tới, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết không khí lạnh sẽ hoạt động ổn định, sau suy yếu dần, khoảng ngày 28-29/1 khả năng được tăng cường trở lại.

Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh trên vùng biển phía Đông Nam Bộ, đến ngày 25-26/1 giảm dần cường độ, đến cuối tháng xu hướng tăng dần cường độ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ hoạt động mạnh dần và lấn Tây.

Từ những hình thế thời tiết chính kể trên, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo thời tiết TP.HCM trong những ngày tới phổ biến hanh khô, độ ẩm giảm, một số ngày có tiết trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Trong đó, đêm 23/1, khả năng một số nơi như Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một... nhiệt độ thấp nhất khoảng 19 độ C, có nơi dưới 19 độ C.